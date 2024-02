La Paeria rebutja el parc solar a Magraners

L’ajuntament ha emès un informe desfavorable a la implantació d’un gran parc solar de 5.130 plafons projectat al costat de Magraners. Així ho va anunciar ahir l’alcalde, Fèlix Larrosa, i va dir que argumentaran la negativa detallant que s’ha “de complir la normativa”. En aquest sentit, la postura del govern municipal sobre aquest tipus d’instal·lacions és que han de ser lluny de les zones habitades. L’associació de veïns de Magraners ja va expressar el seu rebuig al projecte a l’estar previst costat de zones edificades del barri. A més, els veïns destaquen que inclou una línia elèctrica soterrada des d’aquest complex fins a la subestació de Magraners que passaria per davant de blocs de pisos. La construcció d’aquest complex està impulsada per la firma Borte Investments 2017 SL.

No obstant, l’alcalde va plantejar la necessitat de disposar espai per produir d’energies renovables sense “enterbolir” les relacions amb l’entorn i respectar el paisatge, per la qual cosa va apostar per avançar en el Pacte de l’Energia. Va dir que no és responsabilitat de la Paeria buscar una ubicació alternativa i va recalcar que l’empresa ha d’acatar la normativa.