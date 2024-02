Reclamen més personal per a alumnes amb necessitats

El sindicat USTEC-STEs va iniciar ahir la campanya Ens falten mans, que consisteix en accions de protesta davant de centres educatius per reclamar més personal especialitzat de suport als docents a les classes en les quals estan escolaritzats alumnes amb necessitats especials, i poder oferir d’aquesta manera una educació inclusiva “com cal”.

En concret, revindiquen més educadors, integradors socials i tècnics especialistes en educació infantil, que, segons el sindicat, ara estan “treballant al límit de les seues possibilitats”. També veu necessària la incorporació d’infermeres escolars per atendre els alumnes amb “situacions sanitàries complexes”.A Lleida, USTEC va penjar cartells almenys al col·legi Frederic Godàs de la capital i el Pau Claris de la Seu d’Urgell, però la campanya es du a terme a tot Catalunya. El sindicat reclama a Educació, en aquest sentit, recursos per garantir que tots els alumnes progressin de mateixa manera, en funció de les seues capacitats, perquè ara, argumenta, s’han de centrar en els que tenen més necessitats. Això suposa que l’escola actual és només integradora, no inclusiva. La directora de l’escola Pau Claris va ratificar aquesta postura.USTEC demana una rebaixa de ràtios a tots els grups de tots els nivells educatius i augmentar les plantilles, a banda del personal especialista.