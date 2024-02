La promotora de Torre Salses a Lleida abandona el procés judicial contra Pueyo i Postius

Pueyo i Postius, abans de comparèixer el gener passat al jutjat per la querella de Promenade. - JORDI ECHEVARRIA

La promotora del parc comercial i d'oci de Torre Salses, Promenade Lleida, ha decidit retirar el recurs que va presentar el novembre passat a l'arxivament de la querella per suposada prevaricació contra l'exalcalde, Miquel Pueyo, i l'extinent i regidor d'Urbanisme, Toni Postius. Segons ha explicat l'empresa, aquesta decisió obeeix a la voluntat "de tornar a encarrilar les relacions amb l'Ajuntament de Lleida mitjançant el diàleg institucional, del qual no s'hauria d'haver sortit mai". D'aquesta manera, Promenade "tanca aquest litigi que es va veure obligat a emprendre per defensar els seus interessos davant de les contínues traves de l'anterior govern municipal al projecte del parc comercial", ha afegit la promotora en un comunicat.

En aquest sentit, els promotors van presentar una querella contra Pueyo i Postius el juny del 2022 per suposada prevaricació. El jutjat d'Instrucció número 2 de Lleida va arxivar-la l'octubre passat, ja que va considerar que no es pot acreditar que els querellats impedissin "de forma activa ni voluntària" l'execució del plantejament urbanístic del sector Sur 42 de Torre Salses per tal d'evitar la construcció i entrada en funcionament del centre comercial.