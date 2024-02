La Paeria de Lleida eleva a sis milions el cost del vial d'accés a Torre Salses

La Paeria ha elevat fins als sis milions el cost de l’ampliació i prolongació del vial Víctor Torres, previst per accedir a la zona de Torre Salses entre la Bordeta i Magraners (el pla SUR 42). El projecte inicial va ser redactat el 2018 i aprovat el 2019 i el seu pressupost llavors era de 2,9 milions. “El temps va passant, els preus s’actualitzen i els projectes es milloren i actualment l’estimació econòmica s’atansa als sis milions”, va afirmar ahir l’alcalde, Fèlix Larrosa, que va remarcar que Promenade, promotora del parc comercial i d’oci de 55 hectàrees projectat a Torre Salses, es va comprometre a finançar el vial, “que ha de connectar el centre de Lleida amb la Bordeta i Magraners i que està planificat des del 1999”. “És clau, segurament l’última gran infraestructura viària que queda per fer”, va subratllar.

Larrosa va indicar que ja han comunicat l’actualització del cost a Promenade, “que haurà de decidir què vol fer, i si vol tirar-ho endavant, ja ens ho farà saber”. Va recordar que l’empresa en el seu moment va dipositar avals “que ja han caducat i s’han retirat”. Després, Promenade va anunciar que efectuaria una donació econòmica per substituir als avals, per facilitar que la Paeria agilitzés els tràmits. En tot cas, l’alcalde va assenyalar que ara “s’ha de formalitzar de quina manera l’empresa aportarà aquesta inversió” i va dir que el projecte urbanístic del vial està pràcticament a punt.Un portaveu de Promenade va assegurar ahir que mantenen el compromís de finançar el cent per cent del cost dels vials Víctor Torres i Francesc Bordalba d’accés a Torre Salses.

Així mateix, Larrosa va anunciar que en el primer semestre de l’any tenen previst treure a concurs la venda de la parcel·la municipal de Torre Salses que Promenade ha d’adquirir, per obtenir la titularitat de la zona i poder sol·licitar la llicència comercial. Va apuntar que també licitaran més finques a la ciutat, com “la UA93, per facilitar la reorganització de sectors i l’ampliació de l’hospital psiquiàtric i l’aulari de Medicina, i al SUR 35, que és Torre Solé, perquè es puguin implantar activitats econòmiques”.