Galeria d'expositors de la fira Lleida Ocasió 2024

Control Motor, SL, concessionari oficial per a Lleida y província de la marca Hyundai us presenta a la fira la seva àmplia gamma de vehicles amb motors tèrmics, híbrids i elèctrics, així com un extens catàleg de vehicles VO.



La marca ve avalada pel reconegut premi de cotxe de l’any a Catalunya 2024 per al nou Hyundai Kona, o el reconeixement mundial al Ioniq 6 com a millor cotce de l’any en tot el món. A més us recorda els seus exclusius serveis, com la cita prèvia online, on podeu calcular el cost dels manteniments per al vehicle, així com pagar-los o financiar-los. Veniu a gaudir de les ofertes especials a preus de Fira!.