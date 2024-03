Cada setmana arriben 25 alumnes als centres de la ciutat de Lleida

Els col·legis i instituts de la ciutat de Lleida han hagut d’escolaritzar des que va començar el curs uns quatre-cents alumnes, la qual cosa representa una mitjana de 25 cada setmana lectiva, segons ha pogut saber aquest diari. L’Oficina Municipal d’Escolarització (OME) ha tramitat des del final del termini oficial de preinscripció el 2023 fins al mes de gener passat l’escolarització d’uns 260 estudiants d’infantil i primària i uns 150 a secundària. Es tracta de la denominada “matrícula viva” i engloba alumnat de diferents procedències als quals se’ls ha de buscar plaça. Precisament, al consell escolar municipal celebrat aquesta setmana el departament d’Educació va anunciar que té previst per al pròxim curs augmentar diversos grups en cursos intermedis, no a I3, per poder acollir els alumnes que arriben fora del període de preinscripció.

Un centre de la capital que habitualment rep aquests alumnes va explicar que tots els que han arribat aquest any són de nacionalitat estrangera, per exemple de Llatinoamèrica i el Marroc. Va subratllar que aquesta situació se suma a la “diversitat” que ja tenen al col·legi, ja que són un centre de màxima complexitat. Una altra escola que es troba en la mateixa situació va indicar que en el seu cas la majoria dels que van arribar amb el curs començat procedeixen de Sud-amèrica. Va apuntar que s’incorporen a l’aula ordinària segons la seua edat, però van també a l’aula d’acollida, amb estudiants amb dificultats idiomàtiques (aprenen català per seguir les classes) i edats similars, on reben tres o quatre sessions setmanals. També disposen d’una educadora social i un tècnic d’integració social, per a un millor acompanyament a les famílies i els alumnes. En un altre centre van assenyalar que a l’ESO han rebut estudiants estrangers, però van apuntar que també n’han escolaritzat de procedents d’altres punts de Catalunya, així com d’Aragó.El fenomen de la “matrícula viva” es manté cada any, amb fluctuacions. Per exemple, l’any 2018 els centres del conjunt de les comarques Lleida van haver d’escolaritzar gairebé un miler d’estudiants arribats fora del termini oficial de matriculació, dels quals pràcticament la meitat a la capital. A més a més, es dona la circumstància que continuen arribant alumnes quan està a punt de començar la preinscripció per al curs vinent, prevista del 6 al 20 de març.