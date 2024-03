Descarten que el gos de la Mitjana de Lleida morís per la mossegada d'una serp

detail.info.publicated acn detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L'informe definitiu de la necròpsia realitzada al gos que va morir al parc de la Mitjana de Lleida a principis d'aquesta setmana ha conclòs que l'animal va perdre la vida per la ingesta d'un pal de 10 centímetres de longitud i 2 centímetres de diàmetre que li va perforar l'esòfag. D'aquesta manera, el document descarta la picada d'una serp verinosa com a causa de la mort de l'animal perquè "no hi ha orificis a la pell produïts per dents de serp i tampoc hi ha necrosi a la pell". Per la seva banda, la Paeria de Lleida recorda que les persones que passegen gossos els han de portar lligats, especialment en zones naturals públiques "per la seva pròpia seguretat".

Concretament, el document dirigit al cos d'Agents Rurals i elaborat pels serveis veterinaris del Centre de Recuperació de Fauna de Vallcalent de la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural del departament d'Acció Climàtica, detalla que la mort "és conseqüència d'una coagulopatia intravascular disseminada produïda per endotoxemia per la infecció per perforació de l'esòfag pel pal".

L'informe també posa de manifest que, en opinió d'experts hepatòlegs, les serps autòctones "no estan actives" amb les temperatures registrades a la ciutat.

L'Ajuntament de Lleida, a través de l'àrea de Medi Ambient, ha recordat que els gossos s'han de passejar lligats "per la seva pròpia seguretat" i perquè no espantin o puguin destruir caus o niuades de fauna autòctona. Així mateix, ha alertat que si un gos va "degudament lligat" és més fàcil controlar si s'apropa a serps, gripaus, eriçons o nius d'insectes que els poden provocar ferides "greus".