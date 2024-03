Ferit al disparar-se per accident amb una pistola a casa seua a Lleida

Un veí de Lleida de 52 anys va resultar ferit ahir al matí al disparar-se accidentalment amb una pistola. Va resultar ferit a una cama i va ser evacuat amb ambulància a l’hospital Arnau de Vilanova, on va ser intervingut. Els Mossos d’Esquadra es van fer càrrec de les diligències i van determinar que va ser un tret accidental.

L’incident va tenir lloc cap a les 11.30 hores en una casa del carrer Castell Formós, al costat del Camí de Boixadors de la capital del Segrià. Al lloc van acudir ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) i patrulles dels Mossos d’Esquadra. El ferit, que estava conscient, va explicar que manipulava una arma curta i se li va disparar accidentalment. Pel que sembla, va treure el carregador però va quedar una bala a la recambra i se li va detonar. La bala li va entrar per la zona del quàdriceps. Després de ser atès in situ amb les primeres cures, va ser evacuat a l’hospital Arnau de Vilanova. Per la seua part, els Mossos d’Esquadra es van fer càrrec del cas i han obert diligències d’investigació per aclarir els fets.

Els últims anys s’han produït diversos accidents similars a les comarques de Lleida. Un dels més greus va passar el 2016 quan un home de 52 anys va morir a l’hospital dies després que es disparés accidentalment amb una escopeta en una torre de la partida de Butsènit de Lleida. El març del 2022, un caçador de 71 anys de Cambrils va morir al disparar-se accidentalment al pit. Els fets van tenir lloc al vedat de caça de Torregrossa durant una batuda per la plaga de conills.