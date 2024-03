La gran majoria de les classes d'infantil en centres públics tindran ràtio de 20 alumnes

detail.info.publicated Redacció / ACN detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L'oferta inicial per al curs 2024-2025 a Catalunya serà de 3.024 grups per a I3 i de 2.897 per a 1r d'ESO, 15 i 42 menys que l'oferta final del curs actual, respectivament. La previsió és que hi hagi 1.800 infants menys a I3 i 1.100 a 1r d'ESO, seguint la tendència dels darrers anys. D'altra banda, el 90,7% dels grups d'I3 públics sortiran amb ràtio 20 o menys. Si es té en compte també la concertada, la mitjana prevista és de 18,4 alumnes per aula. Enguany serà el tercer any de reducció de ràtios a I3, completant així el primer cicle d'infantil amb aquesta mesura. D'altra banda, s'incrementen els recursos que rebran els centres per a l'alumnat vulnerable, amb un total de 88 milions, 33 més que en el curs actual.

Més informació L'edició de SEGRE d'aquest dimarts publicarà les dades previstes per la conselleria d'Educació a la demarcació de Lleida

L'oferta de sortida de places per al curs vinent és de 2.090 grups d'I3 en centres públics i 934 a la concertada. Això fa un total de 3.024, el que suposa en el conjunt 15 menys que l'oferta final del curs passat. Amb la informació dels darrers cursos, Educació ha fet una previsió sobre quina seria l'oferta final el curs vinent i l'ha situat en uns 2.115 grups d'I3 a la pública (+25) i 892 a la concertada (-42). La consellera d'Educació, Anna Simó, ha recordat que per lluitar contra la segregació escolar la pública surt amb una oferta inicial ajustada a padró, per tal de lluitar contra la sobreoferta, que porta a més segregació. En canvi, la concertada surt amb totes les places que té permeses per concert i és després quan tanca grups. Simó ha entès el neguit de famílies quan s'anuncien tancaments de grups però els ha demanat estar tranquil·les perquè ha defensat que aquestes decisions es prenen seguint un criteri tècnic a les taules de planificació, on hi estan representats els ajuntaments, i "sovint" per unanimitat.

Tercer curs de reducció de ràtios a I3



El curs vinent serà el tercer en què aquesta oferta inicial surt amb grups amb ràtio de 20 o menys alumnes. Aquest cop, el 90,7% dels grups dels centres públics sortiran amb ràtio 20 o menys, un percentatge lleugerament per sota del 91,3% de la preinscripció passada. Del total de grups, n'hi haurà un 40,6% (849) que tindran ràtio 19 o inferior, mentre en la passada preinscripció eren el 33%. Pel que fa a la concertada, on la reducció de ràtios és voluntària, el 49,9% de grups tindran 20 alumnes o menys (51,3% l'any passat). Simó ha defensat que la reducció de ràtios impulsada ha evitat el tancament de 110 grups, xifra que augmenta a 360 en els darrers tres anys.

Pel que fa a 1r d'ESO, l'oferta inicial és de 1.950 grups a la pública i 947 a la concertada. En total, 2.897 i 42 menys si es compara amb l'oferta final del curs vigent. La previsió d'oferta final que fa la conselleria és de 1.970 grups a la pública, per tant una vintena més dels que ara s'oferten, i 944 a la concertada, 33 menys.

Sense reduccions a l'ESO per manca d'espais

La consellera ha reconegut que la reducció de ràtios suposa una millora tant per als alumnes com per als docents però ha descartat poder aplicar-la de moment a l'ESO, com reclamen diversos agents de la comunitat educativa. Simó ha plantejat que no és possible de moment per una manca d'espais físics i de docents, ja que tant els espais que queden lliures com l'increment de professionals s'està focalitzant ara per ara en la formació professional. Ha expressat però la seva voluntat de poder accelerar l'arribada de la reducció de ràtios a la secundària si es donen les circumstàncies que ho permeten.

Més recursos per als més vulnerables

La consellera ha destacat també que el curs vinent hi haurà més recursos per a les escoles que reben alumnes vulnerables. Així, es destinaran 88 milions d'euros, 33 més que el curs actual, per als alumnes en situació vulnerable, cobrint ja sis cursos amb aquesta mesura. En concret, d'I3 a I5 i de 1r a 3r d'ESO. Als centres públics es preveuen 45 milions per a més de 117.000 alumnes i als concertats 43 milions per a 27.000 alumnes. La diferència s'explica perquè els imports que reben els centres no són els mateixos segons el cost de la plaça escolar determinat pel Síndic de Greuges, un cost que la consellera ha demanat revisar per tal d'actualitzar-lo.

Un curs més es manté la reserva diferenciada de places per a alumnes amb necessitats educatives especials i específiques. En el cas dels primers, la reserva serà fins a la matrícula, i en els segons fins a l'inici de curs per donar resposta a la matrícula viva. Com a novetat, aquests alumnes amb necessitats específiques, alumant vulnerable, tindran també un període d'ampliació de peticions per a les sol·licituds sense assignació de plaça, com ja tenien els alumnes ordinaris.