El barri de Ciutat Jardí de Lleida tindrà serveis socials des de la Mariola

Una assistenta dels serveis socials de la Mariola es desplaçarà pròximament a Ciutat Jardí de forma periòdica per atendre els veïns del barri a la seu de l’associació de veïns, ubicada a la plaça de les Valls. Hi anirà cada quinze dies o una vegada al mes, en funció de la demanda, segons afirma la primera tinenta d’alcalde i edil del barri, Begoña Iglesias. Explica que “Ciutat Jardí no té un servei assistencial propi i els veïns que necessiten el servei s’havien de desplaçar a la Mariola”, i afegeix que “no passa res, però pensem que hi ha una solució més còmoda i viable per a ells”.

La majoria d’usuaris dels serveis socials a Ciutat Jardí són persones grans. Iglesias assenyala que també atenen veïns amb discapacitat, problemes de dependència i els que necessiten ajuda social en general. “No tocarem la violència de gènere, són casos urgents que no poden esperar”, matisa.La junta de Ciutat Jardí celebra la mesura llargament reivindicada pels veïns, que reclamen més serveis públics al barri com una escola bressol, un centre cívic o més línies de l’autobús urbà per dins del barri.

Per una altra banda, el president de l’associació de veïns de Ciutat Jardí, Ramir Bonet, afirma que la Paeria els ha garantit que el nou restaurant de davant de l’hospital Arnau –la llicència del qual va ser impugnada per veïns del barri– està obert per dins a l’hotel que té a sobre, i, per tant, podrà obrir perquè la seua activitat serà “complementària i vinculada” a la de l’hotel. Així mateix, Bonet assenyala que la Paeria els ha assegurat que el restaurant no oferirà el servei take away perquè no el té permès. “Es fa estrany que un restaurant de menjar asiàtic sigui de l’hotel, a més amb una porta al carrer que és independent, però, si és així, no podem dir res”, valora Bonet, que explica que alguns veïns de l’avinguda de les Germànies no descarten impugnar de nou la seua llicència. Per un altre costat, el restaurant ha afegit recentment rètols amb les paraules “cafeteria i hotel”.