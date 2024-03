Demanen presó a una empleada de Correus de Lleida per obrir paquets

detail.info.publicated Redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La Fiscalia sol·licita un condemna d’un any i nou mesos de presó per a una empleada de Correus de Lleida acusada d’un delicte de descobriment i revelació de secrets. El Ministeri Públic acusa la treballadora d’obrir els paquets que s’havien d’enviar als seus destinataris, per la qual cosa “va vulnerar-ne així la intimitat”.

A més de la condemna de presó, també sol·licita que pagui una multa, d’un total de 4.800 euros, a raó de deu euros al dia durant un període de setze mesos. El cas va ser investigat pel jutjat d’Instrucció 1 de Lleida i es preveu que el judici se celebri el dimecres dia 13 a l’Audiència de Lleida.