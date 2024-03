La vacuna contra la bronquiolitis redueix un 87% els ingressos

La campanya d’immunització contra la bronquiolitis en nadons menors de sis mesos que es va posar en marxa a l’octubre a Catalunya ha reduït en un 90% els ingressos d’infectats a les UCI i en un 87% les hospitalitzacions, segons un estudi de l’Agència de Salut Pública de Catalunya. La vacunació també ha reduït un 68,9% les infeccions pel virus respiratori sincitial (VRS), un 55,5% les visites a urgències hospitalàries i un 48,1% les bronquiolitis ateses als CAP.

L’estudi, que és accessible a la revista científica The Lancet, en revisió i pendent de l’acceptació per a la publicació, inclou des de l’1 d’octubre del 2023 fins al 31 de gener del 2024, incloent-hi tots els nadons nascuts entre abril i setembre de 2023, que eren els principals destinataris de la campanya d’immunització.El conseller de Salut, Manel Balcells, va destacar ahir que aquestes bones dades són fruit del “gran esforç” que ha fet possible la immunització per al VRS, liderat per les infermeres i que ha donat “excel·lents resultats”.

El 87,2% dels nounats, immunitzats

El departament de Salut va assenyalar que en aquesta campanya contra la bronquiolitis, la primera que es fa a Catalunya, ha destinat 14 milions d’euros per comprar 65.000 dosis i ha aconseguit “un cost d’eficiència impressionant”, ja que la la immunització dels menors de sis mesos contra el VRS, el causant de la majoria de casos de bronquiolitis, arriba al 87,2%.