Treuen a subhasta els antics cines Lauren i el pàrquing subterrani

L’administrador concursal de Grup Lauren Exhibició, propietari de l’immoble ubicat al número 8 del carrer Pere de Cabrera, ha tret a subhasta el local que allotjava els cines i el seu pàrquing subterrani per ordre del jutjat de Primera Instància número 42 de Barcelona després que el grup entrés en fase de liquidació.

La subhasta d’aquests actius va a càrrec de l’entitat Trademat Auction SL, que la fa per internet a través de la seua pàgina web. Els actius estan dividits en dos lots, el cine i el pàrquing, i el termini per presentar ofertes va començar divendres i acaba el dia 10 d’abril. Segons detallen les condicions de la subhasta, no existeix un preu mínim de sortida, però els que presentin oferta hauran d’acreditar una paga i senyal de 6.000 euros. No obstant, l’administrador concursal es reserva la possibilitat de declarar desert el procés “quan, segons el seu parer, els imports oferts resultin insuficients per a la satisfacció dels interessos dels creditors i/o el concurs”. El valor de liquidació de la finca, és a dir, la quantitat que s’obtindria en el cas que es venguessin els seus actius, ja sigui en conjunt o per separat, és d’un milió d’euros, segons el mateix portal de subhastes. D’altra banda, les condicions del procés també remarquen que els adjudicataris no podran fer reclamacions per l’estat físic o jurídic en el qual es troben el cine i els pàrquings “entenent-se que amb l’oferta efectuen la seua renúncia a això”. Tanmateix, sí que podrien sol·licitar una revisió del seu estat abans de realitzar l’oferta i la venda de l’actiu.La subhasta dels antics cines Lauren arriba a penes unes setmanes després que la Paeria multés el grup per tercera vegada per no netejar, revisar i reparar les parts de la coberta que estan deteriorades, eliminar les pintades i la brutícia de les façanes i els rètols. Al seu torn, la comunitat de propietaris del pàrquing adjacent al del Lauren va denunciar que aquest últim, igual com el cine, havia estat okupat. Cal recordar que els cines Lauren van ser un referent a Lleida fins al seu tancament per fallida el 8 de juliol del 2015.