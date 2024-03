Acord per desbloquejar l'inici d'obres de l'estació de busos

L’ajuntament va anunciar ahir que s’ha assolit un acord perquè els terrenys on es construirà l’estació d’autobusos, al magatzem dels Docs i l’entorn de La Meta, passin a ser de la Generalitat, amb la qual cosa aquesta podrà començar les obres, que ja van ser adjudicades el desembre passat. Ho van avançar l’alcalde, Fèlix Larrosa, i la tinenta d’alcalde d’Urbanisme, Begoña Iglesias, que van indicar que el pacte preveu que els propietaris minoritaris vendran la seua part als majoritaris, evitant un possible recurs davant dels tribunals.

Segons ha pogut saber aquest diari, l’acord, que és verbal i està pendent de la firma, estableix que la família Figuerola, titular dels Docs, traspassarà el recinte a l’empresa titular de La Meta, que és de la família del grup Vall Companys. Llavors, podrà completar-se el projecte de reparcel·lació d’aquesta unitat urbanística i la Generalitat podrà assumir la seua titularitat, mentre que l’empresa rebrà un solar edificable a Copa d’Or, al peu de l’Ll-11, a través d’una permuta. Iglesias va recordar que les obres estan adjudicades a l’empresa Copisa Constructora Pirenaica SA per 36.639.049,37 euros. “Una vegada la reparcel·lació superi el termini d’exposició pública i es tanqui l’acord ja estarà validat tot l’expedient i es podrà desbloquejar el projecte”, va manifestar Iglesias. Per la seua part, l’alcalde Larrosa va celebrar que amb aquest preacord hi haurà “pau judicial” i es podrà desencallar aquest projecte després de mesos de tràmits i negociacions.Aquest anunci va arribar durant una roda de premsa per informar sobre les reunions que Larrosa ha mantingut durant el seu viatge de tres dies a Madrid. Una d’elles va ser sobre la posada en marxa del polígon industrial de Torreblanca, en la qual Larrosa va demanar a l’Estat que tramiti amb celeritat els informes de Carreteres, Ferrocarril i Adif que estan pendents per avançar en la tramitació. Al seu torn, van acordar amb el ministre d’Indústria, Jordi Hereu, impulsar la industrialització de Lleida i especialitzar-la al sector agroalimentari.Paral·lelament, Larrosa va informar que han acordat amb la Cambra de Comerç d’Espanya obrir una incubadora d’empreses de tecnologia, així com un espai de coworking per a petites empreses centrades en la generació de valor, com la tecnologia i el màrqueting, que s’ubicaria al Centre Històric. Els dos espais es finançarien amb fons europeus.

La llicències no necessitaran l’informe estatal per l’aeroport

L’alcalde Fèlix Larrosa va informar que Lleida quedarà exclosa de l’àrea de servei de l’aeroport d’Alguaire per poder agilitzar la tramitació de llicències urbanístiques. Segons va detallar, “actualment cada vegada que hi ha una tramitació urbanística que comporta volums s’ha de sol·licitar un informe de l’Agència Estatal de Seguretat Aèria perquè ho avali, ja que la ciutat és dins de l’àrea de servei de l’aeroport”. Aquest canvi suposarà que els tècnics municipals actuïn com a col·laboradors de l’agència estatal, per la qual cosa no serà necessari que aquesta última faci cap tràmit, ja que els farà el mateix ajuntament. Larrosa va assenyalar que aquesta exempció, que ja s’aplica a ciutats com Pamplona, Santander o Sevilla, suposarà una important reducció en la gestió de les llicències urbanístiques. “Podrem tramitar-les gairebé al moment en comptes d’haver d’esperar uns quatre mesos de mitjana”, va assegurar.

Demana més AVE i Avant i agilitzar la línia amb Montsó

Una altra de les demandes que l’alcalde va fer durant la seua visita a Madrid va ser que Renfe augmenti el nombre de trens AVE i Avant amb parada a la ciutat, així com solucionar els problemes per comprar bitllets d’alta velocitat. “Renfe és conscient de la situació i al·lega que té problemes amb la gestió dels abonaments, ja que hi ha places reservades que no s’acaben ocupant, però no estaria de més que augmenti el nombre de freqüències i places d’AVE com si fossin d’Avant”, va dir Larrosa, que va afegir que la companyia es va comprometre a estudiar totes aquestes propostes. En aquest sentit, l’alcalde també ha sol·licitat que els trens amb destinacions internacionals com França parin a la ciutat, així com altres operadors com Ouigo i Iryo. També en matèria ferroviària, va instar els governs català i aragonès a “posar-se d’acord” per impulsar la línia Lleida-Montsó i va recordar que és una reivindicació de tots els alcaldes de la zona i que ajudaria a descongestionar el trànsit de l’autovia A-22 i l’entrada a Lleida per Osca. Al seu torn, va informar que l’Estat té intenció de cedir la gestió de l’N-240 entre Lleida i les Borges Blanques (més informació a la pàgina 15).