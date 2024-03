PP, Junts i Vox recolzen que Balàfia i Pardinyes deixin el porta a porta

La comissió informativa de Gestió de la Ciutat va avalar ahir la proposta del govern del PSC de revertir la recollida porta a porta a Pardinyes i Balàfia a partir del 15 de juny, tal com va avançar aquest diari, i tornar a les illes de contenidors amb el suport de PP, Junts i Vox, mentre que ERC i el Comú hi van votar en contra. Aquesta proposta, que haurà de ser ratificada en el pròxim ple, contempla instal·lar àrees de contenidors de les cinc fraccions (orgànica, resta, vidre, paper i cartró i envasos). El canvi s’aplicarà a partir de la segona setmana de juny perquè el consistori preveu que tardaran 10 setmanes a disposar dels nous contenidors. Així ho va assegurar la tinenta d’alcalde Begoña Iglesias, que va detallar que aquesta modificació anirà acompanyada d’una campanya informativa “sobre com s’han de reciclar les escombraries amb els contenidors per continuar augmentant els nivells de reciclatge i perquè la ciutadania sàpiga que retirar la recollida porta a porta no significa que no han de reciclar”.

Iglesias va detallar que la reversió del porta a porta a Balàfia i Pardinyes, que va ser instaurat per l’anterior govern municipal el març del 2021, anirà acompanyada d’una reorganització dels serveis de neteja en aquests dos barris. D’aquesta manera, hi haurà dos equips que s’encarregaran de la neteja de les illes de contenidors i de recollir els residus tirats al seu entorn per millorar la imatge i la salubritat d’aquests punts. La tinenta d’alcalde va remarcar que aquest canvi no suposarà un increment de la taxa actual.D’altra banda, Iglesias va informar que la reversió del porta a porta també permetrà posar en marxa el servei de recollida de cartró comercial a tota la ciutat, que s’implantaria també a partir de la segona setmana del mes de juny.Per la seua banda, el Comú va considerar que l’eliminació del porta a porta és “un pas enrere” i que l’alternativa del govern “no deixa clar quin sistema s’implantarà a partir del mes de juny ni els impactes econòmics que comportarà”. Va afirmar que el govern “torna al passat” en aquest tema i en la gestió dels plans comercials.

Primer pas per als nous edificis de la UdL i el Santa Maria

La comissió municipal va tramitar ahir la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana de Lleida perquè l’hospital Santa Maria pugui construir un nou edifici de salut mental i la Universitat de Lleida un altre que donarà servei al campus de Ciències de la Salut. Estaran ubicats al solar situat entre els carrers Sant Hilari, Roda d’Isàbena i Onze de Setembre. Iglesias va detallar que aquesta reordenació contempla que els dos edificis tinguin una altura de cinc plantes perquè així puguin donar cabuda a tots els seus usos i instal·lacions. La Universitat de Lleida havia sol·licitat fa uns mesos un solar per a aquest nou immoble.

Un sondeig fet el 2022 donava un lleuger avantatge als seus defensors

Una enquesta efectuada l’estiu del 2022 a 370 veïns de Pardinyes i Balàfia per la consultora Spora, que va assessorar l’ajuntament en la posada en marxa del porta a porta als dos barris, va concloure que un 65% aprovaven el model i un 35% el suspenien. En canvi, un 55% opinaven que el sistema no s’hauria d’estendre a la resta de la ciutat, davant del 45% que advocaven per ampliar-lo. Aquesta divisió d’opinions també quedava de manifest en altres qüestions. Així, una mica menys del 50% creien que el nivell de reciclatge havia augmentat, davant el gairebé 40% dels que deien el contrari, mentre que la resta no es pronunciaven. Quant a la nota, el grup més nombrós, una mica més del 25%, li donava un 5, però el segon grup majoritari, a únicament un parell de punts de distància, era el que el suspenia totalment, amb tan sols un 1. En canvi, a Ciutat Jardí la satisfacció era més gran.