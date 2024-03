Especialistes en malalties respiratòries diuen que Lleida viu "un bon moment" per atendre les necessitats dels pacients

detail.info.publicated acn

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La Regió Sanitària de Lleida viu "un bon moment" per atendre pacients amb malalties respiratòries amb inversions que estan "alineades" amb les seves necessitats. Així ho ha explicat el director clínic territorial de Malalties Respiratòries de Lleida, Ferran Barbé, en el marc de les Jornades d'Actualització en Pneumologia de la Regió Sanitària de Lleida. En aquest sentit, professionals de l'atenció primària i del servei de pneumologia de Lleida s'han aplegat aquest divendres a la sala d'actes de l'Hospital Arnau de Vilanova per conèixer les darreres actualitzacions en el camp de les malalties respiratòries, com la nova unitat de cribratge de càncer de pulmó a l'Hospital Santa Maria de Lleida o el nou escenari de l'oxigenoteràpia a Catalunya.

Barbé ha apuntat que "si no hi ha tecnologia, no som eficients" i ha fet referència al fet que els recursos actuals permeten estudiar "de manera adequada" malalts amb risc de patir càncer de pulmó. Així mateix, el director clínic territorial de Malalties Respiratòries de Lleida també ha destacat la concessió de les teràpies respiratòries a domicili a una nova empresa. En aquest sentit, ha assegurat que la regió sanitària, l'atenció primària, l'empresa i els centres hospitalaris treballen de manera "conjunta" per posar el malalt al centre i que hi hagi continuïtat assistencial.

Pel que fa als projectes de futur, la jornada ha presentat la unitat de cribratge de càncer de pulmó a l'Hospital de Santa Maria, que ja ha permès detectar 6 casos de la malaltia en un estadi inicial. L'especialista en pneumologia de l'Hospital Arnau de Vilanova i l'Hospital Santa Maria, Jessica González, ha explicat que 5 d'aquests casos s'han curat amb cirurgia, mentre que el sisè està pendent de tractament amb radioteràpia.

En la mateixa línia, González ha destacat la tasca de l'equip d'infermeres i psicòlegs perquè els pacients deixin de fumar. "Valorem pacients de 60 anys que fumen des dels 9 i que per ells el tabac és com l'aigua. Se'ls ha d'ajudar perquè no és gens fàcil deixar l'hàbit", ha destacat González. La nova unitat de cribratge ja fa quasi un any que funciona i ha valorat una vuitantena de pacients d'alt risc d'entre 50 i 75 anys.

La jornada d'aquest divendres a la sala d'actes de l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida també ha fet referència a l'aposta de l'atenció primària per prescriure l'oxigenoteràpia de manera "eficaç i segura" a pacients d'un perfil concret i en un entorn controlat. "El pacient pot rebre el tractament al seu domicili", ha apuntat el cap d'àrea de gestió clínica de l'Atenció Primària de Lleida, Xavier Ichart, qui també ha destacat que "no és tan important la patologia com els condicionants del pacient".