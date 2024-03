“Volem que no oblidin els que tenim seqüeles”

Afectats per la covid persistent han creat l’Associació Long Covid de Lleida. El 2021, les infermeres Aranzazu Nieto i Beth Miró van contactar amb 40 pacients amb seqüeles i van organitzar trobades en grups, que han estat el germen de l’entitat, que Fes Salut ha acollit a la seua seu. Joan Juncosa, el president, afirma que “volem que se’ns doni visibilitat”. “Entenc que la covid es vulgui oblidar, però molts tenim seqüeles i volem que no ens oblidin. Ens sentim una mica desatesos i necessitem que es dediquin més metges especialitzats”, remarca.

El Carlos Gallart explica que va passar una covid lleu a casa el febrer del 2022, però es va quedar “sense energia”. Al mes i mig va començar a patir problemes cardíacs que van acabar en una operació, després va tenir una trombosi venosa profunda i un infart pulmonar. “Soc viu de miracle, amb fatiga, mal de cap, acúfens, vertigen i problemes cognitius i de concentració”, relata. “Jo treballava, practicava esport.. i d’un dia per l’altre no puc ni jugar amb el meu fill. Tinc 43 anys i estic jubilat per incapacitat permanent”, assenyala.Així mateix, l’Anna, una altra afectada, treballava com a educadora social en una residència de discapacitats. L’octubre del 2020 va donar positiu, va tenir pneumònia bilateral, va estar a casa dos mesos al llit, en va fer nou de rehabilitació pulmonar i muscular i també se li va reactivar una antiga hepatitis. “Tinc seqüeles, però el més difícil ha estat deixar la feina”, indica.D’altra banda, dos estudis liderats des de Lleida aporten informació sobre els mecanismes associats a les seqüeles pulmonars en pacients crítics de covid-19. Les investigacions, publicades a les revistes Molecular Therapy-Nucleic Acids i British Journal of Pharmacology, han estat coordinades per l’investigador del grup Investigació traslacional en medicina respiratòria de l’IRBLleida, David de Gonzalo, que també forma part del grup de l’àrea CIBER de Malalties Respiratòries, que lidera el director clínic de malalties respiratòries cròniques de l’hospital Arnau de Vilanova, Ferran Barbé.