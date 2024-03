Quatre detinguts involucrats en tràfic de marihuana i un robatori en una casa de Lleida

detail.info.publicated Redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat 14 de març dos homes i una dona com a presumptes autors d’un delicte contra la salut pública. Un d’ells, junt amb un altre ja ingressat en centre penitenciari, també van ser detinguts per un delicte de robatori amb força, dos furts ús de vehicle, un altre delicte contra la salut pública i defraudació de fluid elèctric. Segons la policia, l’1 de desembre de l'any passat es va produir un robatori amb força en una casa de la partida Pla de Montsó. Els lladres van forçar els accessos i va sostraure joies i altres objectes de valor. També es van emportar dos vehicles amb les claus que van aconseguir al lloc. Un dels vehicles va ser recuperat la mateixa nit quan la Guàrdia Urbana de Lleida va localitzar el vehicle circulant pel camí de la Mariola. En veure`s sorpresos els dos ocupants van fugir corrents. El segon vehicle el van localitzar l'endemà aturat enmig d'un descampat a la mateixa partida de Pla de Montsó. Posteriorment, dos dies després, en un descampat de l'avinguda Tarradelles de Lleida, es van localitzar unes bosses amb altres objectes sostrets i part de les joies sostretes. Paral·lelament a la investigació oberta, el 8 de desembre, es va produir un accident de trànsit en la mateixa partida on es va produir el robatori. En un xoc frontal lleu el conductor d'un dels vehicle va fugir del lloc. En arribar els agents de trànsit van localitzar al vehicle abandonat un telèfon mòbil que contenia imatges que podria tractar-se d'objectes sostrets.

Posteriorment els agents van contactar amb el propietari del vehicle accidentat. Aquest va explicar que li havien sostret aquell mateix dia i que ho acabava de denunciar. Els investigadors, però, van determinar que no era cert i que el vehicle el conduïa un conegut seu amb antecedents policials i que l'estaria encobrint. Davant els fets els mossos el van denunciar per denúncia falsa. Un cop els agents d'investigació van veure les imatges van descobrir que es tractava d'objectes sostrets de la casa de Pla de Montsó. Després d'analitzar a fons el telèfon va resultar que l’home que va fugir de l’accident de trànsit, a banda del robatori a la casa, també estaria relacionat amb una plantació de marihuana indoor situada als Alamús. Aquesta plantació, al carrer Raval, es va localitzar el 6 de gener. Els agents van desmantellar tota una instal·lació amb 900 plantes i una escomesa fraudulenta a la xarxa elèctrica. Al lloc no es va localitzar ningú però van recollir diversos indicis.

Gràcies a la conjunció d'ambdues investigacions els mossos van poder determinar la identitat de dos persones implicades en els dos delictes. Els mossos situaven un dels investigats a la població d'Alfarràs i divendres passat, al detectar que es dirigia cap a Lleida, es va muntar un control per aturar el vehicle on viatjava. En arribar al control, situat a la població d'Alguaire, va intentar evitar-lo realitzant una conducció temerària fins que va impactar amb un dels vehicles policials. En aquell moment, els agents van poder accedir al vehicle i detenir als tres ocupants, un d'ells la persona que estaven cercant. A l'interior del cotxe els agents van localitzar una bossa amb gran quantitat de cabdells de marihuana. Posteriorment, es va poder constatar que contenia 7,45 kg de marihuana amb un valor que superaria els 47.000 euros. Els tres ocupants van ser detinguts per delicte contra la salut pública i el conductor, a més, per la plantació dels Alamús i pel robatori a la casa. L'altra persona investigada va resultar que estava ingressat a presó després de ser detingut el 17 de gener al barri de Camplar a Tarragona. Després d'un seguiment policial va ser aturat per una conducció temerària i va resultar que tenia dues ordres pendents de detenció i ingrés a presó. Així doncs els mossos es van adreçar a l'entorn penitenciari i va ser denunciat pels mateixos fets que l’anterior detingut. Finalment, els investigadors també van denunciar a la parella d'aquest per delicte contra la salut pública al estar implicada amb la plantació dels Alamús. Els tres detinguts, dos d’ells amb antecedents, van passar a disposició judicial dissabte davant el jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Balaguer.