Decomissen 336 parells de calçat esportiu falsificat

La Guàrdia Civil i la Guàrdia Urbana de Lleida van decomissar diumenge passat un total de 336 parells de calçat esportiu falsificat valorats en més de 40.200 euros. Dos persones van ser denunciades penalment per sengles delictes contra la propietat industrial. Els dos infractors es dirigien al mercat setmanal de Torrefarrera i van ser interceptats quan hi acudien amb els seus vehicles. Al primer conductor li van trobar 91 de parells valorats en 10.465 euros. Una hora després van interceptar un altre conductor que portava 245 parells de sabatilles i 29 peces de vestir esportives –valorat tot en 29.780 euros–. En aquest cas, a l’infractor també se’l va denunciar per un delicte contra la seguretat en el trànsit perquè no disposava de carnet de conduir. El cas ha estat derivat al jutjat d’Instrucció 1 de Lleida.