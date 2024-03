Detenen un home per agredir la parella a Lleida

detail.info.publicated Redacció

Un home de 48 anys va ser detingut ahir com a presumpte autor d’un delicte de maltractaments en l'àmbit de la llar.

Dimarts dia 19 a les 9:40h, una dona es va presentar a les dependències de la comissaria de la Guàrdia Urbana de Lleida per denunciar maltractaments per part de la seva parella. Segons va explicar, després d’una forta discussió amb el seu marit, ell li va cridar i la va agafar molt fort. Posteriorment, la va tirar al terra. La víctima va afegir, a més, que no era el primer cop que passava tot i que no ho havia denunciat mai per por.

Per aquest motiu, a les 12:25 hores, una patrulla es va adreçar al carrer Lluis Millet i va procedir a la detenció de l’home com a presumpte autor d’un delicte de maltractaments en l'àmbit de la llar.