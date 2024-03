La Paeria talla els carrers la Suda i Sant Andreu per una casa en ruïna

detail.info.publicated S. COSTA D. Lleida detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L’ajuntament ha declarat en ruïna tècnica i urbanística l’immoble situat al número 1 del carrer la Suda, al Centre Històric, i ha ordenat el tancament provisional tant d’aquest carrer com el de Sant Andreu per seguretat, ja que el bloc “està en risc de caure en qualsevol moment”. Segons ha pogut saber aquest diari, tot va començar quan el 5 de febrer, una arquitecta municipal i dos agents de la Guàrdia Urbana van fer una inspecció de l’edifici, que té 110 anys d’antiguitat i és al costat del Mercat del Pla. Van comprovar que tenia una fuita d’aigua que havia desintegrat part dels murs limítrofs, i va perdre així “tota la cohesió necessària per poder sustentar l’estructura”. Un fet que l’arquitecta va considerar “una patologia molt greu” que podia provocar el seu col·lapse en qualsevol moment.

Arran d’aquesta situació, l’ajuntament va contactar amb la propietària de l’immoble, una particular, així com els seus dos arrendataris, que van al·legar que cap dels habitatges no tenia llum. Se’ls va notificar que havien d’abandonar l’edifici per seguretat i va ser declarat en ruïna tècnica “perquè les patologies existents no fan viable la possibilitat de rehabilitar l’immoble”. D’altra banda, l’ajuntament va contactar amb l’empresa B-Biosca SL per tapiar els accessos de l’edifici per seguretat i evitar possibles actes vandàlics i okupacions.Dies després, el 14 de febrer, la Paeria va ordenar tallar els carrers la Suda i Sant Andreu tant a vianants com a vehicles al·ludint raons de seguretat. Tanmateix, el 20 de febrer dos agents de la Guàrdia Urbana van veure una persona accedint a l’interior de l’immoble. Aquest va assenyalar que era un antic inquilí que venia a buscar les seues coses i que li havia obert la porta un representant de la propietat, per la qual cosa els policies li van advertir que podia ser multat si reincidia. Finalment, la Paeria va ratificar la ruïna econòmica i urbanística i va ordenar a la propietat enderrocar el bloc, o si no ho assumirà de forma subsidiària. B-Biosca SL va pressupostar que aquesta actuació costaria 25.823,47 euros.A pocs metres de distància, els números 36 i 38 del carrer Cavallers estan en ruïna i el 34 també està en mal estat.