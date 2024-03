Experts en salut mental a Lleida aposten per la desmedicalització i les tècniques de relaxació per reduir les atencions

detail.info.publicated acn

Experts en salut mental a Lleida han alertat de la necessitat d'estratègies i recursos tant per als professionals com per a la població per reduir el nombre d'atencions en aquest àmbit. De fet, el president de la delegació territorial de Lleida del Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya (COPC), Jaume Celma, ha destacat que un 27,2% de les visites a l'atenció primària estan relacionades amb els trastorns d'ansietat, depressius o psicòtics i que Catalunya va registrar el 2023 unes 600.000 baixes laborals només per salut mental, 200.000 més que l'any anterior. D'aquesta manera, psicòlegs aposten per treballar la desmedicalització i les tècniques cognitivoconductuals, com les tècniques de relaxació, per tal de revertir les xifres.

Celma ha posat de relleu aquestes dades sobre la salut mental el marc de la tercera jornada temàtica del COPC a Lleida, que enguany ha girat entorn els ingressos psiquiàtrics i que s'ha celebrat aquest divendres al CaixaForum Lleida.

El director territorial a Lleida del COPC ha explicat que el nombre d'ingressos psiquiàtrics va en augment des del 2020. En aquest sentit, ha apuntat a la pandèmia com una de les causes d'aquest increment i ha considerat que la covid ha tingut un impacte "molt fort" a nivell de gestió i recursos de la població per afrontar esdeveniments vitals estressants.

A banda dels ingressos, Celma també ha mostrat "preocupació" per l'augment "exponencial" dels casos de suïcidi en els darrers 5 anys. Així mateix, els professionals han constatat aquesta tendència en infants i adolescents. "Cada cop hi ha més infants i adolescents que fan conductes autolesives. És un problema que arrossegarem d'aquí en endavant", ha dit Celma.

Per això, els experts en salut mental conclouen que cal incidir "molt més" en la promoció i prevenció de la salut, així com en la millora de la qualitat de vida i benestar emocional amb programes de salut comunitària.

Sigui com sigui, Celma ha reconegut que "falten recursos econòmics". En aquest sentit, ha lamentat que actualment els serveis d'atenció primària i de salut mental estiguin "saturats" i ha assegurat que es necessiten més psicòlegs per tractar els pacients.

Les jornades temàtiques del COPC a Lleida tenen l'objectiu d'apropar la salut mental a professionals i la ciutadania mitjançant taules rodones, un col·loqui i una representació teatral. Mentre que aquest any les jornades s'han desenvolupat sota el lema 'La bogeria i l'impacte dels ingressos psiquiàtrics', edicions anteriors han tractat el suïcidi i els abusos sexuals en la infància i l'adolescència.