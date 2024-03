Reclamen el carril bici cap a l'escola Espiga

Una trentena de pares i alumnes de l’escola Espiga van participar ahir en el bicibús, una activitat que celebren cada divendres que consisteix a anar i tornar del col·legi amb bicicleta per fomentar una mobilitat sostenible. Els organitzadors reclamen a la Paeria que habiliti ja el carril bici que va anunciar des de la rotonda de l’avinguda Pinyana fins al col·legi, amb fons Next Generation. L’any passat va licitar les obres, però el concurs per executar aquest projecte va quedar desert i l’ajuntament va afirmar al juny que estava pendent de tornar a licitar-lo.

Un portaveu dels pares de l’escola Espiga va assegurar que actualment és un “risc” circular amb bicicleta per Arquitecte Gomà i el camí de Montcada perquè els cotxes no els respecten. Va explicar que ahir mateix un autobús municipal els va avançar “per parar quinze metres després a la parada, en lloc de circular més a poc a poc darrere nostre durant un minut”. La tinenta d’alcalde i regidora d’Urbanisme, Begoña Iglesias, va afirmar ahir que el licitaran “ben aviat”.

L’institut Manuel de Montsuar també va organitzar ahir un bicibús amb els estudiants d’ESO i preveu repetir-lo cada divendres fins a final de curs, amb l’objectiu de fomentar la mobilitat sostenible. En aquest cas, la Paeria sí que ha habilitat un carril bici des de Balàfia fins al centre, a Gualda, també amb fons Next Generation. El bicibús va partir de la plaça de les Magnòlies, on la botiga CycleBox va ser present per efectuar reparacions exprés i posada a punt de les bicicletes que així ho necessitessin. A més a més, l’institut ha ofert durant aquest mes xarrades als alumnes per motivar-los a canviar d’hàbits i també donar-los consells sobre l’ús de la bicicleta en entorns urbans.