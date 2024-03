Restriccions de trànsit al pont de Pardinyes per obres a partir de dilluns

L’Ajuntament de Lleida durà a terme la setmana vinent una actuació al ferm del pont de Pardinyes, consistent en la renovació de les quatre juntes de dilatació, mitjançant productes específics a partir de membranes geotèxtils.

S’actuarà en el tram on abans hi havia la mitjana, que es va eliminar per donar espai al carril bici en les obres incloses en el projecte d’implantació de Zones de Baixa Emissió (ZBE) i actuacions per a un canvi de model de ciutat a Lleida.

Les tasques es duran a terme el dilluns 25, dimarts 26 i dimecres 27 de març, a l’inici de la Setmana Santa, i comportaran el tall al trànsit dels dos carrils centrals del pont. Mentre durin les obres quedarà obert sempre un carril en cada sentit de circulació.