Vehicles aparcats ahir al gran solar de Pardinyes on s’aixecava l’antiga fàbrica Virginias. - J.M.A

El gran solar de Pardinyes alliberat després de la demolició de l’antiga fàbrica Virginias s’ha convertit en un aparcament improvisat. Al no estar tancat, els vehicles hi poden accedir i en dies com ahir, que se celebra el mercadillo del Barris Nord, és molt utilitzat, malgrat el mal estat del terreny. L’empresa propietària de la finca preveu construir una residència geriàtrica.