Magraners honora la memòria

Més de setanta persones van participar ahir en un passeig pel barri de Magraners per rememorar la història d’aquest barri, autoconstruït pels migrants que van arribar a la capital després de la Guerra Civil, en el marc de l’activitat (Re)volta Magraners, un barri fet a si mateix, organitzat per Òmnium Lleida-Ponent, en col·laboració amb l’associació de veïns i Projecte&Gar. Van assistir-hi bàsicament veïns del mateix barri, però també de Balàfia, Pardinyes, la Bordeta, Clot, Ciutat Jardí i Escorxador, entre altres, així com algunes persones de fora, amb vincles amb la ciutat de Lleida.

El recorregut va començar a la rotonda de la Magrana, fruita que dona nom al barri, i va continuar per l’antic hangar, on van poder veure una exposició sobre les activitats organitzades per l’entitat veïnal al llarg dels anys. També van visitar la plaça Joan XXIII, l’antic safareig, els carrers Martos i Font Nova, la plaça Encarnita i l’antic cine Goya. Durant l’itinerari, testimonis van anar explicant les seues vivències d’una època en la qual van haver de lluitar per poder aconseguir els serveis bàsics per a Magraners, com ara aigua, electricitat, recollida de residus i pavimentació dels carrers així com una escola i una parròquia.Els organitzadors, per la seua banda, també van il·lustrar les explicacions amb fotografies històriques, que van fer circular entre els participants durant el passeig i van despertar els seus records i anècdotes viscudes. Per exemple, el temps en què havien d’anar a buscar aigua a una font. L’itinerari va finalitzar al recuperat cine Goya amb l’actuació de la banda Lozano i Los Frentes Abiertos.