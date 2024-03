La UdL té matriculats més alumnes de les Balears i Andalusia que del Pirineu de Lleida

La Universitat de Lleida (UdL) té aquest curs matriculats en els seus graus més alumnes procedents de les Balears i Andalusia (174 i 127, respectivament, que sumen 301) que de les comarques lleidatanes de muntanya (269), segons dades de la mateixa UdL a 1 de desembre del 2023, corresponents al domicili familiar dels estudiants. En concret, n’hi ha 81 de l’Alt Urgell, 26 de l’Alta Ribagorça, 70 del Pallars Jussà, 32 del Sobirà, 30 de la Val d’Aran i 14 de la Cerdanya. Aquest col·lectiu suposa només el 3% del total de l’alumnat inscrit en els estudis de grau (8.900) i el 5,4% del global els estudiants de Lleida (4.915).

En aquest sentit, la immensa majoria dels lleidatans que estudien a la UdL són del Segrià (3.041). A gran distància se situen els de la Noguera (435), Pla d’Urgell (401), Urgell (370), la Segarra (164) i el Solsonès (58). Els universitaris del conjunt de les comarques de Lleida representen un 68,3% del total de catalans matriculats en els diferents graus (7.188). Tal com va publicar aquest diari, una mica més de la meitat dels joves de les comarques de Lleida que comencen un grau se’n van a altres universitats.De la resta de Catalunya, hi ha 1.476 inscrits que procedeixen de Barcelona, més d’un terç de l’Anoia (505), tenint en compte que la UdL té campus a Igualada. De Tarragona n’hi ha 666, la majoria del Baix Camp (165) i el Tarragonès (136). De Girona n’hi ha 131.Així mateix, de la resta de l’Estat, els aragonesos són el col·lectiu majoritari, amb 519 alumnes, i el segon lloc l’ocupen els procedents del País Valencià, amb 227. Els segueixen els de les illes Balears (174), Andalusia (127) i el País Basc (114). De Navarra n’hi ha 75; de Galícia, 65; de Castella-la Manxa, 56; de Castella i Lleó, 49; de Madrid, 36; de La Rioja, 33, i de les Canàries, 30, entre d’altres.A més, hi ha 148 estrangers (no són estudiants de programes de mobilitat), 121 dels quals d’Andorra, 5 de Portugal, 4 de França, 3 del Brasil, 3 d’Itàlia i 3 del Marroc, i també n’hi ha d’una altra desena de països.Quant a l’origen dels matriculats en els màsters que ofereix la UdL, d’un total de 975 només 32 són de comarques de muntanya de Lleida (8 de l’Alt Urgell, 5 de l’Alta Ribagorça, 2 de la Cerdanya, 11 del Pallars Jussà, 3 del Sobirà i 3 d’Aran). Del conjunt de Lleida són 415 i hi ha 700 catalans en total. Els estrangers sumen un total de 79 i procedeixen de 35 països diferents.