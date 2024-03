Llista d'espera amb 3.508 alumnes per treure's el carnet de conduir a Lleida

Les autoescoles lleidatanes continuen denunciant que falta personal per reforçar la plantilla d’examinadors a les comarques de Ponent i del Pirineu i que aquesta sigui més estable del que és ara. Actualment, s’espera l’arribada de tres nous examinadors a la província, segons van assenyalar ahir des de la Federació d’Autoescoles de Lleida. Així mateix, es manté la llista d’espera d’alumnes que han aprovat la teòrica (que té una caducitat de dos anys) i poden optar a la pràctica del carnet de conduir, amb 3.508 a Lleida. Una xifra que, asseguren des de les autoescoles, “es manté estable dins de la gravetat”. En el conjunt de Catalunya són 62.627 alumnes.

Raül Viladrich, de l’Associació Provincial d’Autoescoles de Lleida, va assegurar que “es necessita una plantilla fixa i continuada en el temps. Que ens doni una capacitat constant i que no sigui com ara amb pujades i baixades que no ens permet saber quina capacitat d’examen tindrem”. Al desembre, van marxar tres examinadors que estaven destinats a la província de Lleida i al gener van arribar dos interins per a tres mesos mentre que hi ha altre fix que està de baixa. Ara s’espera l’arribada d’uns altres tres. Sobre la llista d’espera, Viladrich va apuntar que “normalitzem una situació que fa anys que denunciem. No estem bé i fa falta plantilla. Els alumnes es queixen dels terminis” per poder anar a examen.

Lleidatans van a autoescoles de Conca per fer cursos intensius

Rafael Lozano, director de l’autoescola San Cristóbal de Conca, va explicar ahir en una entrevista al programa El Suplement de Catalunya Ràdio que cada vegada més alumnes lleidatans acudeixen a centres d’aquesta província manxega per examinar-se en pocs dies del carnet de conduir. Segons va explicar, la demanda ha crescut des de diversos punts de la geografia espanyola i en dos setmanes pots tenir el carnet. Una opció que, segons va explicar, per la qual també han optat molts famosos com actors i actrius. Segons Lozano, per la seua autoescola han passat Blanca Suárez, Úrsula Corberó o Álex Moner. Raül Viladrich va apuntar que “es plantegen l’obtenció del permís de conduir com un tràmit, però, on queda la conscienciació? La integració de les emocions i els valors, en sis dies?”.