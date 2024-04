Dotze viatgers en l'estrena del bus de Magraners al centre

El nou bus llançadora que connecta de forma directa Magraners amb el centre urbà es va estrenar ahir amb 12 usuaris. La línia es denomina L7D i ofereix cinc viatges per sentit a primera hora del matí, entre les 7.00 i les 9.15 hores, els dies feiners. Carlos Soldevilla, gerent d’Autobusos de Lleida, va afirmar que ahir van comprovar que l’autobús tarda entre 8 i 10 minuts a fer el recorregut des de la plaça de la Magrana a Magraners a l’estació de trens i viceversa. Soldevilla va apuntar que aquesta llançadora funcionarà com a prova pilot durant dos mesos amb aquest horari i veuran com funciona. Va assenyalar que “l’L7 [línia que arriba a Magraners] està funcionant bastant bé, ja que porta pràcticament el 35% dels viatgers de tot el servei [d’autobusos urbans] però amb aquesta llançadora l’hem reforçat i ens hem estalviat el recorregut per la Bordeta i Cappont”.

Els primers usuaris van donar la seua aprovació a aquest nou servei. El Roberto, que viu a Magraners, va utilitzar l’L7D per anar directament a l’estació. “He d’anar a Barcelona per feina i la combinació per al tren em va molt bé. Estic molt content amb aquesta iniciativa per part de l’ajuntament i ara falta que la gent l’agafi i el servei es pugui mantenir”, va afegir. Per la seua part, l’Alicia i la María Ángeles, també del barri i membres de l’associació de veïns, van indicar que la llançadora va perfecta per arribar a l’estació, malgrat que l’Alicia va apuntar que pot funcionar, sobretot, si circula més hores.