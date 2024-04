Montse Berenguer, cap de llista del PPC per Lleida

detail.info.publicated acn

Montse Berenguer per Lleida, Pere Huguet per Tarragona, i Jaume Veray per Girona, seran els caps de llista provincials del PPC a les eleccions catalanes. D'aquesta manera, els populars renoven tots els candidats territorials de cara el 12-M respecte a els comicis del 2021.

Aquest dimecres a la tarda, el candidat per Barcelona, Alejandro Fernández, i el president del partit, Alberto Núñez Feijóo, han presentat les persones que ocuparan la primera posició en cada província. Huguet és actualment diputat al Congrés, Berenguer, funcionària de la Generalitat i Veray és portaveu del partit a l'Ajuntament de Girona.