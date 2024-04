La comunitat musulmana de Lleida celebra la fi del Ramadà

detail.info.publicated Redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La comunitat musulmana de Lleida ha iniciat amb una oració conjunta aquest dimecres al matí la celebració de la fi del seu mes sagrat del Ramadà. Al Parc de la Mitjana han resat unes 300 persones de la comunitat islàmica Shura, que té el seu oratori al carrer Josep Pla, al barri de Pardinyes. Un representant d'aquesta comunitat ha explicat a SEGRE que sempre que es pugui és idoni celebrar la fi del Ramadà a l'aire lliure, així com l'altra festa sagrada més multitudinària, la del sacrifici. "En cas de pluja, ja ens adaptem", afegeix. Respecte a la construcció de nous temples a la ciutat, des de la comunitat Shura aposten pel model d'oratoris als diversos barris i rebutgen l'opció de la concentració en un sol gran temple.

En l'oració a la Mitjana, les dones han resat separades dels homes per unes tanques d'obra. En aquest sentit, el representant de la comunitat musulmana Shura ha assegurat que no es tracta d'un indicació explícit de la religió islàmica, sinó d'un costum de segles. "La religió només diu que les dones han de resar darrera dels homes perquè, del contrari, la concentració per a l'oració no seria tan pura, però no marca una separació física, es tracta d'una tradició", ha argumentat.

Les dones, separades amb tanques dels homes durant la pregària de la fi del Ramadà.J. Martí

A Lleida ciutat, els musulmans fan l'oració de la fi del Ramadà en diversos espais. Així, si la comunitat Shura es concentra a la Mitjana, la comunitat Ibn Hzam, la més nombrosa, resa al pavelló 4 de Fira de Lleida; la comunitat Alouma, a Gardeny; la comunitat Imam Malik, a l'exterior del pavelló Juanjo Garra, i la comunitat islàmica de la Bordeta, al pavelló del barri.

