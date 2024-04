Dos drons reforçaran la vigilància de l'Horta

Dos drons de la Guàrdia Urbana reforçaran la seguretat i la vigilància a l’Horta, com a part de les accions incloses dins del pla d’actuació per a la prevenció de robatoris en aquesta zona de la ciutat, que es va posar en marxa ara fa deu dies. Un dels drons disposa de càmera tèrmica per a vigilància nocturna en moments puntuals, i tots dos s’estrenaran d’aquí a uns dies. L’alcalde, Fèlix Larrosa, i la regidora de Seguretat, Cristina Morón, van visitar ahir la partida de Butsènit, on els sis agents de la Guàrdia Urbana que s’han format com a pilots d’aquests dispositius estaven fent pràctiques. Larrosa va afirmar que “aquesta mesura forma part de la voluntat del govern d’implantar la tecnologia per poder reforçar les actuacions preventives, però també d’investigació dels fets que es puguin produir en espais complexos com l’Horta”.