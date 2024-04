Antonio Ropero pren possessió com a nou secretari general de l’ajuntament de Lleida

detail.info.publicated REDACCIÓN detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha presidit avui l’acte de la presa de possessió de Antonio Ropero Vilaró com a nou secretari general de la Paeria. De 39 anys, és llicenciat en Dret per la Universitat de Lleida, màster en Sistema Judicial Penal i en Formació dels Funcionaris. És funcionari de carrera amb habilitació nacional des de 2010. Abans d’arribar la Paeria el 2022, en comissió de serveis per ser titular de l’Oficialia Major, havia treballat als ajuntaments de Benavent de Segrià, Alfarràs, Montblanc i Balaguer. També és professor associat de Dret en els Graus de Dret i de Turisme de la Universitat de Lleida.

Larrosa ha destacat que "la secretaria general és una de les posicions professionals més importants als ajuntaments” i l’ha concretat en la seua funció de "donar fe dels actes de l’ajuntament i assessorar el Govern per ajustar a llei qualsevol decisió, qualsevol política.” L’alcalde ha afegit que "sou uns garants, per tant, del bon govern i de la legalitat dels nostres actes".

Per la seua part, Ropero ha promès el seu càrrec, ha firmat el nomenament i ha agraït la confiança de la corporació municipal. "Faig l’agraïment extensible als edils del mandat anterior", ha afegit.

L’alcalde ha aprofitat l’acte per agrair la tasca d’Antoni Garcia, que ha actuat com a vicesecretari fins el nomenament de Ropero.

L’acte ha comptat amb la presència de les tinentes d’alcaldia Begoña Iglesias i Carme Valls, d’una nombrosa representació de la corporació municipal, de directius i directives i de la resta del cos d’Habilitats Nacionals de la Paeria.