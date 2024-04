Un pres de Ponent crema una peça de roba i intenta agredir els funcionaris amb el pal d’una escombra

Un intern del mòdul 5 del Centre Penitenciari Ponent ha calat foc aquest matí a una peça de roba i en obrir la porta ha intentat agredir els funcionaris amb un pal d’escombra. Els fets han passat a les 8.45 hores, segons han confirmat fonts del departament de Justícia.

Les mateixes fonts han assenyalat que fruit de la reducció tres funcionaris han anat a la mútua per lesions: un per molèsties al canell, l’altre al genoll i el cap de serveis per unes rascades a l’avantbraç, fruit de la resistència de l’intern al seu trasllat. A més, han remarcat que no hi ha hagut incendi a la cel·la i que les lesions han estat per la intervenció i no per l’intent d’agressió amb el pal d’escombra.

Cal recordar que demà està convocada la primera vaga a les presons catalanes per reclamar més mesures de seguretat i millores laborals després de l’assassinat el passat 13 de març d’una cuinera en mans d’un pres en el centre de Mas d’Enric, a Tarragona.