LLEIDATV i SEGRE entrevisten als candidats per Lleida a les eleccions del 12M

LLEIDATV i SEGRE entrevisten als candidats per Lleida a les eleccions a la Generalitat de Catalunya del 12 de maig. Una entrevista a cadascun dels responsable dels partits amb representació parlamentària que es podran veure per LLEIDATV, per streaming a través d'aquest enllaç i es podran llegir a SEGRE.

​Isaac Caballero (Ciudadanos) LLEIDA TV

Estrena: Dimarts, 30 d'abril a les 21.00 h

Redifusió 1 de maig a les 13.30 h

Elena Ferre (Comuns Sumar) LLEIDATV

Estrena: Dimecres, 1 de maig a les 21.00 h

​Redifusió 2 de maig a les 13.30 h

Montse Berenguer (PP) LLEIDATV

Estrena: Dijous, 2 de maig a les 21.00 h

​Redifusió 3 de maig a les 10.30 h

​

Rafael Villafranca (VOX) LLEIDATV

Estrena: Divendres, 3 de maig a les 21.00 h

​Redifusió 4 de maig a les 10.30 h

​Dilluns, 6 de maig

Bernat Lavaquiol (CUP) LLEIDATV

Estrena: Dilluns, 6 de maig a les 21.00 h

​Redifusió 7 de maig a les 13.30 h

​Dimarts, 7 de maig

Òscar Ordeig (PSC) LLEIDATV

Estrena: Dimarts, 7 de maig a les 21.00 h

​Redifusió 8 de maig a les 13.30 h

​Dimecres, 8 de maig

Marta Vilalta (ERC) LLEIDATV

Estrena: Dimecres, 8 de maig a les 21.00 h

​Redifusió 9 de maig a les 13.30 h

​Dijous, 9 de maig

Jeannine Abella (JxCAT) LLEIDATV

Estrena: Dijous, 9 de maig a les 21.00 h

​Redifusió 10 de maig a les 13.30 h

​Divendres, 10 de maig

I el divendres, 10 de maig, el debat de SEGRE i LLEIDATV. Més informació en properes notícies.