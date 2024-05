Paralitzada la retirada del porta a porta a Pardinyes i Balàfia per un recurs del Comú

L’ajuntament ha deixat en suspens el final de la recollida porta a porta a Pardinyes i Balàfia, prevista per al proper 15 de juny, perquè el Comú va presentar el 17 d’abril un recurs de reposició que està sent revisat pel Tribunal de Contractes del Sector Públic de Catalunya. Una decisió que va anunciar ahir l’alcalde, Fèlix Larrosa, que va assenyalar que l’adopten “per precaució i prudència” a l’espera que s’hi pronunciï aquest tribunal administratiu, i va acusar el Comú d’“entorpir l’acció del govern municipal” i de “voler guanyar en els tribunals el que van perdre a les urnes”.

La supressió en aquests dos barris del porta a porta, que es va implementar el març del 2021, va ser aprovada en el ple del març passat amb els vots a favor de PSC, PP, Junts i Vox, l’abstenció d’ERC i el vot en contra del Comú. La previsió era substituir-lo per un sistema d’illes de contenidors mitjançant una modificació del contracte de neteja, que ara està revisant el Tribunal de Contractes. Aquest canvi incloïa ampliar la recollida del cartró comercial a tota la ciutat i la millora de la neteja de les zones de contenidors, unes mesures que en principi no es veurien afectades pel recurs que va presentar el Comú.Larrosa va dir que la reversió d’aquest model “va ser aprovat amb una àmplia majoria en el ple” i que ja estan preparant la defensa del recurs. L’alcalde va recordar que el porta a porta a Pardinyes i Balàfia el va aplicar el Comú quan estava en el govern tripartit amb ERC i Junts en el passat mandat i que “es va implementar sense consens i sense un acompanyament als veïns de com s’havia de fer, a diferència de quan el govern socialista va aplicar el porta a porta a Ciutat Jardí el 2018, que sí que està donant bons resultats”. Va afegir que aquest mètode de recollida “ha estat ineficient perquè no ha comportat un augment del reciclatge, ha propiciat un augment del desordre del turisme de residus, de la brutícia i la insalubritat en aquests dos barris”. Val a assenyalar que, segons dades de l’empresa concessionària, el 2023 el reciclatge a les zones de Pardinyes i Balàfia amb porta a porta va caure un 11%, al passar del 77% de 2022 al 66% de l’any passat.Larrosa va concloure que “no tenim un escenari temporal de quan es pronunciarà el Tribunal ni de quan es podrà revertir” el porta a porta. Va afegir que lamenta “profundament” aquest fet i va assegurar als veïns de Pardinyes i Balàfia que “treballarem per a la reversió d’aquest model”.Per la seua part, el president veïnal de Pardinyes, Joan Torné, va assenyalar que el recurs del Comú “és una decisió política i estan en el seu dret, però el porta a porta a Pardinyes no funciona, es podia haver aplicat molt millor i es va fer a correcuita sense analitzar les singularitats del barri ni les deficiències del sistema”. Torné també va dir que no funciona “perquè falta molta pedagogia”, però que “estaria bé que el Comú parlés amb els veïns per veure si funciona abans que presentar recursos”. La seua homòloga de Balàfia, Jos Farreny, va admetre que “segurament no es va implementar bé i hi ha queixes per acumulació d’escombraries, però està clar que hem de reciclar més”. Va afegir que “no sé quin sistema és el millor, però els blocs de pisos no estan preparats per guardar escombraries”.

Bergés respon que la reversió no responia a l’interès general

El Comú va afirmar ahir que la reversió del porta a porta “va ser impulsada sense una justificació adequada al no respondre a l’interès general de la ciutadania”. La regidora Laura Bergés va assenyalar que quan es va implementar a Pardinyes i Balàfia amb ells al govern tripartit hi havia un pla d’implantació i seguiment amb els veïns “que va ser abandonat després de la sortida del Comú del govern”. D’altra banda, l’entitat ecologista Ipcena va dir que la Paeria “no té autoritat moral” per decidir la reversió del porta a porta, que va qualificar de “perversa i antidemocràtica”.