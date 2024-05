Les urnes, màxim exponent de la democràcia

Preparació per a la foto de portada. - MARC CODINAS Preparació per a la foto de portada. - MARC CODINAS Preparació per a la foto de portada. - MARC CODINAS Preparació per a la foto de portada. - MARC CODINAS Preparació per a la foto de portada. - MARC CODINAS Preparació per a la foto de portada. - MARC CODINAS Preparació per a la foto de portada. - MARC CODINAS

Triar una foto de portada per al dia de les eleccions, siguin comicis municipals, catalans, espanyols o europeus, no és tasca fàcil. Són dies de molta susceptibilitat i nervis i qualsevol element pot distorsionar el missatge que es vol donar al lector. Els posaré un exemple: si per a la portada d’avui haguéssim escollit una carretera amb una indicació en la qual en un extrem es llegís Madrid i en l’altre Barcelona, estaríem obligant els candidats a situar-se en un bàndol o un altre, i és evident que la ubicació podria incomodar algun partit. I també hi podria haver qui ens interrogués, i amb part de raó, sobre per què no els situem a tots sota el rètol de Lleida que hi ha davant l’estació de tren de la capital, perquè en definitiva els votem per defensar i representar Lleida, però aquesta foto ja la vam fer l’estiu passat per a les generals. Aquesta redacció va comptar durant molts anys amb un fotògraf de categoria, Lleonard Delshams, que no necessitava indicacions per captar el millor enclavament que transmetés la semàntica del moment. La Seu Vella és sens dubte la icona més majestuosa i històrica de la capital de Ponent, però davant d’unes eleccions al Congrés o al Parlament es necessita una visió més àmplia de la demarcació, que inclou tot el pla, el Pirineu i Aran. Per a aquest 12 de maig era complicat resumir en una instantània l’aritmètica parlamentària que es necessitarà per formar el Govern de la Generalitat. Estem davant d’un tetris d’encaixos diversos, en relació amb si sumen o no els partits independentistes i, tant si guanya el PSC de Salvador Illa o Junts de Carles Puigdemont, amb qui decidirà casar-se ERC. No és senzill plasmar això en un bodegó i per aquest motiu vam optar per situar-los a tots a les escales de la Llotja i barrejar-los segons la seua representació per donar aquesta idea que qualsevol aliança pot ser possible a partir de demà a la nit. Vam buscar un segon marc, per si l’escalinata no resultava estèticament comprensible i els vam fer votar a tots en una mateixa urna en una paret de la Llotja, com a simbologia que, per molt que les seues idees no siguin les mateixes, l’única forma de defensar-les és a través de la democràcia. En aquesta pàgina poden veure vostès les dos versions del making of. El fotògraf encarregat d’aconseguir aquests objectius va ser Jordi Echevarria i Marc Codinas va retratar el retratista i els assessors i acompanyants dels polítics. Moltes gràcies a tots per la predisposició i voluntat i lamentem que Elena Ferre hagués d’absentar-se tot d’una i no pogués posar per a la posteritat. També acompanyem la pàgina amb una foto dels candidats a presidir la Generalitat, amb una absència notable, la de Carles Puigdemont, per raons que també es voten avui.