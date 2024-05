Un guàrdia urbà de Lleida apunyalat en sorprendre una dona trencant un cotxe salva la vida gràcies a l'armilla antibales

Una dona de 45 anys va ser detinguda ahir de matinada per intent d’homicidi a l’intentar clavar una navalla a un agent de la Guàrdia Urbana que va salvar la vida al topar l’arma contra l’armilla antibales. Els fets van tenir lloc a les 00.20 hores quan una patrulla es va dirigir al carrer Humbert Torres al rebre l’avís que hi havia una dona molt alterada que estava trencant el llum posterior d’un vehicle aparcat a la zona.

A l’arribar al lloc, els agents van localitzar aquesta dona, que estava molt nerviosa i acompanyada per un home. Quan van procedir a identificar-la, aquesta va començar a cridar de forma desafiadora contra els agents, segons van informar ahir fonts policials.

En un moment donat, i de forma sorprenent, la dona va treure una navalla que tenia a la butxaca i es va abalançar contra un dels agents amb la clara intenció de clavar-l’hi. La fulla va impactar contra l’armilla que portava l’urbà, la qual cosa va evitar danys personals.

Els efectius van procedir a l’arrest de la dona, R.R.G., de 45 anys, com a autora d’un delicte de temptativa d’homicidi i atemptat als agents de l’autoritat.

Així mateix, una altra patrulla de la Urbana va localitzar el vehicle danyat, van donar avís al propietari i van procedir a aixecar la corresponent acta de denúncia.

A finals d’abril, dos homes van ser detinguts per amenaçar un jove amb una navalla per robar-li a la plaça Ricard Viñes. La víctima va denunciar que els fets havien tingut lloc a les 6.20 hores quan els dos homes el van amenaçar primer amb una navalla perquè els donés el telèfon mòbil i van acabar per colpejar-lo quan es va resistir al robatori i van fugir.

El jove va ser atès per ferides en principi lleus al mateix lloc dels fets. També l’abril passat, la Guàrdia Urbana va arrestar un home acusat d’apunyalar-ne un altre al Barri Antic. L’individu, de 28 anys, va fugir però va ser arrestat poc després com a presumpte autor d’un delicte de temptativa d’homicidi. La víctima, de 32 anys, va ser evacuada a l’Arnau.