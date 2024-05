Sis detinguts per l'onada de robatoris en habitatges de l'Horta

Sis detinguts entre divendres a la nit i ahir al matí per robatoris a l’Horta de Lleida. Els Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Urbana van detenir ahir al matí tres homes i una dona d’entre 18 i 24 anys que van ser sorpresos quan robaven en una casa de Quatre Pilans, com va avançar aquest diari en la seua edició digital. Aquestes dos detencions se sumen a la parella que va ser arrestada divendres a la nit a la partida Grealó quan robava al magatzem d’una casa (vegeu SEGRE d’ahir).

El robatori d’ahir es va produir al voltant de les 11.00 hores quan la Guàrdia Urbana va ser alertada per part del propietari d’una casa, que va explicar que per les càmeres de seguretat observava com estaven forçant una finestra. Immediatament ho va comunicar als Mossos d’Esquadra, i patrulles dels dos cossos van acudir a la zona. Els quatre individus van ser interceptats quan sortien amb un totterreny de la finca. Els policies van constatar que havien intentat accedir pujant a la terrassa de la primera planta i forçant la porta i finestres superiors. Tanmateix, els lladres, a l’adonar-se que l’habitatge disposava de sistema de seguretat, van desistir i no es van emportar res. Van ser arrestats com a presumptes autors d’un delicte de robatori amb força en interior de domicili i en les pròximes hores passaran a disposició judicial. Només un d’ells té antecedents.

En el cas de divendres, la Guàrdia Urbana va arrestar a la partida Grealó un home de 28 anys i una dona de 23. Els fets van ocórrer al voltant de les 21.00 hores del vespre quan les patrulles que feien vigilància per la zona van ser alertades de la presència d’uns sospitosos en una finca. Van acudir fins al lloc i van comprovar que hi havia una parella robant al magatzem d’una finca. Al vehicle van trobar eines i altres objectes. També es van posar en contacte amb el propietari, que va certificar que els objectes que portava la parella eren seus.

Larrosa: “Treball conjunt”

L’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, va afirmar ahir a la xarxa social X que “el treball conjunt que fan la Guàrdia Urbana i els Mossos d’Esquadra ha permès la detenció de presumptes autors de robatoris. El meu reconeixement i agraïment als cossos per vetllar per la seguretat a la nostra ciutat”. Els dos cossos han incrementat els últims mesos la vigilància al detectar-se un augment d’assalts en aquesta àmplia zona de la capital del Segrià. Veïns de Quatre Pilans i Grealó han arribat a organitzar un sometent, com va avançar aquest diari.