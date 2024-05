El nou pla de mobilitat de Lleida inclourà canvis en línies de bus i millores als semàfors

Tancament de la zona blava de l’estació de trens ■ La zona blava que hi ha al costat de l’estació de trens a Príncep de Viana va ser tancada ahir per l’inici de les obres de la terminal de busos. Com a alternativa, el pàrquing subterrani ... - MAGDALENA ALTISENT

El nou pla de mobilitat urbana incorporarà 21 de les 37 propostes que veïns i entitats han presentat entre els mesos de febrer i abril, entre les quals figuren modificar el recorregut de determinades línies, augmentar freqüències i millorar les prestacions de l’aplicació mòbil del servei d’autobusos, habilitar més zones de càrrega i descàrrega al centre, millorar la senyalització dels carrils bici i canviar el sentit de circulació de diversos carrers, entre altres.

Unes propostes que s’han presentat a través de la plataforma de participació ciutadana Decidim Lleida i ara l’ajuntament està elaborant un informe per per definir de quina forma les incorpora al nou document. La previsió del govern municipal és tenir el document enllestit a mitjans de juny per aprovar de forma definitiva el nou pla de mobilitat entre l’1 de juliol i el 30 de setembre, segons consta al calendari que hi ha en aquesta plataforma online.

Algunes de les 21 propostes d’entitats, associacions de veïns i particulars que han estat acceptades pel consistori són instal·lar temporitzadors a tots els semàfors per a vianants i augmentar el temps de pas, millorar la senyalització dels carrils bici i habilitar un servei de busos nocturns que connecti el centre amb les zones d’oci.

També proposen que l’aplicació mòbil del servei d’autobusos municipals permeti poder pagar els bitllets i abonaments de transport i que doni informació en temps real de la ubicació dels vehicles, habilitar aparcaments per a bicicletes i traslladar l’aparcament per a camions que hi ha al polígon industrial El Segre a la zona en la qual es farà el de Torreblanca, ja que l’actual “pràcticament l’ha absorbit la ciutat”.

Tanmateix, hi ha tres propostes que compten amb un suport important per part dels usuaris. Una és canviar el sentit de circulació dels carrers Templers i Manuel de Palacio, al barri de l’Escorxador, perquè els vehicles que vinguin del carrer Lluís Companys puguin evitar haver d’anar per l’avinguda de Catalunya i el carrer Unió, que “sempre està col·lapsat”.

Una altra mesura amb bastant suport és la d’incorporar més zones de càrrega i descàrrega de mercaderies en la trama urbana, però la que ha rebut més de setanta vots a favor és la que han presentat els veïns de Ciutat Jardí, que demanen canviar el recorregut de la línia L6 d’autobusos perquè passi pel centre del barri.

En aquest sentit, el president de l’entitat, Ramir Bonet, va manifestar que l’L6 “només passa per Rovira Roure i demanem que també circuli per les avingudes de Ciutat Jardí o Enric Farreny perquè els veïns utilitzin aquest servei”.Entre les propostes descartades per la Paeria figura construir un tramvia al carrer Cavallers, com va plantejar ERC a finals dels anys noranta.