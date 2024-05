La Guàrdia Urbana de Lleida caça quinze conductors ebris el cap de setmana i n'envia tres a judici

La Guàrdia Urbana de Lleida va denunciar el cap de setmana passat un total de 15 conductors que circulaven sota els efectes de l’alcohol. Tres d’ells van ser denunciats per la via penal perquè van superar la taxa de 0,60 mg/l. A més, un altre xòfer va ser imputat perquè tenia el carnet retirat per haver perdut tots els punts.

D’aquesta forma, dotze persones van ser multades per la via administrativa durant els controls programats en diferents carrers de la capital del Segrià, segons va informar ahir la Urbana. Quant als imputats, una dona de 31 anys va donar una taxa de 0,66 mg/l en un control que hi va haver dissabte a la matinada a l’avinguda Catalunya. La grua es va emportar el cotxe al dipòsit. Dissabte a la nit van denunciar penalment un conductor de 51 anys que va triplicar la taxa (0,73 mg/l) al cometre una infracció al carrer Bonaire. Finalment, a les 4.15 hores de diumenge, a l’avinguda Catalunya, un home va donar una taxa de 0,66 mg/l. En aquests dos últims casos no es van immobilitzar els vehicles a l’haver-hi un conductor substitut. Quant al xòfer sense carnet, va ser localitzat en el control d’alcoholèmia de l’avinguda Catalunya. Es tracta d’un home de 45 anys que no tenia punts en la llicència.