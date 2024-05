App de joves per a gent gran

detail.info.publicated Marc Carbonell Lleida detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L’associació Coordinadora de Gent Gran i Voluntariat Sènior de Lleida ha fet un gran pas endavant en la digitalització gràcies als alumnes dels graus de Formació Professional d’Informàtica de La Caparrella, que han dissenyat i creat una app per gestionar els perfils dels voluntaris i els programes en què participen, així com una renovada pàgina web.

Amb l’objectiu de fer realitat “el retorn a la comunitat de la inversió que es fa en l’educació, destacant l’impacte positiu que pot tenir la tecnologia quan es dirigeix a finalitats comunitàries”, l’institut va arrancar el projecte al principi del curs per a alumnes del grau mitjà de Microsistemes Informàtics i Xarxes, encarregats del web, i del grau superior de Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma, per a l’aplicació. Els joves van presentar aquesta setmana els resultats del treball a diversos membres de la Coordinadora, que van agrair el seu esforç i van assegurar estar molt contents amb la iniciativa.

D’una banda, l’app permetrà coordinar els voluntaris i digitalitzar una extensa base de dades que inclou uns 300 socis, dels quals 44 participen en actiu en programes de les 95 llars de jubilats de la província adherides a la Coordinadora, així com en projectes d’inclusió de l’ajuntament, acompanyaments a persones grans que viuen soles o projectes propis com tallers.

“Ens heu posat al dia i la gent gran demostrarem que estem al peu del canó, aquesta activitat intergeneracional que hem promogut i que hem estat capaços de portar a terme pot ser un exemple per a tothom”, va celebrar el president de l’associació, Josep Llurba, que va explicar que amb el programa guanyaran molta velocitat de resposta al poder segmentar per perfils els membres.

“Tres de cada quatre voluntaris van canviant de projectes per no fer sempre el mateix, i fins ara havíem de recordar de memòria qui estava disponible”, va explicar el president.

L’autor de l’app, David Aguilera, va recordar que “al principi, dissenyar-la se’m va fer una mica costa amunt perquè no tenia gaire clar com ho volia fer ni què necessitaven ells, però en les dos visites que vam fer ens van resoldre tots els dubtes”. Va explicar que qualsevol mínim error podia desconfigurar la base de dades i que va haver de fer diverses modificacions, però va assegurar que “em sentia més motivat al saber que es faria servir en el món real, per la qual cosa he entès la responsabilitat i he intentat que sigui tan òptima, intuïtiva i estètica com sigui possible”.

"Esperem que agradi"

Mentrestant, el web renova tot el contingut audiovisual i escrit de l’anterior per donar visibilitat a la Coordinadora i al voluntariat. Els seus creadors, el Miguel i el Jesús, es van dividir els treballs de disseny i documentació. “Ens ha agradat molt, és bonica i de funcionament fàcil”, va afirmar Llurba. “Ara la feina és nostra per omplir-la”, va afegir. “Agraïm les felicitacions perquè és el primer cop que fem un web, n’estem orgullosos i esperem que tingui futur i que agradi a molta gent”, van respondre els alumnes.

Les claus Aplicació

Permet gestionar i segmentar els perfils dels més de 300 voluntaris de la Coordinadora, així com els programes en què participen. Web

Actualitza i renova el contingut audiovisual i escrit de l’antiga per fer-la més intuïtiva i donar més visibilitat a l’entitat i la seua tasca. Coordinadora

Col·labora amb 95 llars de jubilats de la província, de les quals 17 són de Lleida ciutat. La majoria són del Segrià i de les Garrigues, per proximitat. També té programes propis i participa en projectes d’inclusió i acompanyament. Caparrella

Promou la iniciativa i involucra els alumnes del grau mitjà en Microsistemes Informàtics i Xarxes, així com els del superior en Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma.

«Tengo clarísimo que quiero dedicarme a la programación de videojuegos, y personalizar el diseño, letras, tipografías, colores de una web me ha gustado porque ha sido un primer paso». Miguel Blázquez. Alumno del grado medio