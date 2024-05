Jordi Solà, excap de la regió d’emergències de Lleida: «L'evolució dels Bombers en aquestes tres dècades ha estat abismal»

Jordi Solà i Gimeno ha estat el cap de la Regió d’Emergències de Lleida els últims 15 anys. Aquest inspector dels Bombers de la Generalitat nascut a Lleida fa 60 anys es jubila. Ens pot explicar com un arquitecte acaba dirigint els Bombers a les comarques de Lleida i és cap d’Emergències de la demarcació?

Una mica per casualitat. Vaig fer l’oposició per ser funcionari de la Generalitat. Llavors, per a la direcció de Bombers, ja fos per ser inspector o subinspector, es necessitava perfils tècnics com arquitectes i carreres similars. M’hi vaig presentar i hi havia una plaça a Lleida, la qual cosa em va permetre tornar a casa. D’aquesta manera, l’abril del 1992 vaig accedir al cos.

Quines funcions tenia en aquell moment?

Era el màxim responsable de la unitat de Prevenció de la regió. Era l’encarregat, per exemple, de fer inspeccions en edificis, redactar i firmar els projectes i de tot allò referent a la professió. Al ser arquitecte, era una cosa que m’agradava molt.

«El pitjor moment va ser la mort de 5 GRAF de Lleida al foc d’Horta»

El març del 2009 va ser nomenat cap de la Regió d’Emergències. Quina anàlisi faria de l’evolució del cos en les últimes tres dècades?

Principalment la gran professionalització que hi ha hagut durant aquest període. L’evolució en aquestes tres dècades ha estat abismal. El cos va nàixer als anys vuitanta i llavors no hi havia l’especialització que hi ha actualment. La professionalització no només ha estat a nivell de formació del personal, també de mitjans i equipaments. El creixement ha estat important. Hi va haver una època, a començaments dels anys 2000, amb falta d’inversió que s’està revertint.

El cos de Bombers és mixt amb funcionaris i voluntaris. Aquests últims han estat i són fonamentals a les comarques de Lleida Quina valoració en fa?

La situació de les comarques de Lleida és diferent de la resta. Som el 30 per cent del territori per només un 8 per cent de població. Els voluntaris han estat i són fonamentals, fan una tasca bàsica i igual que la dels funcionaris.

«Els voluntaris són fonamentals, especialment a Lleida»

El de Bombers és un dels cossos més ben valorats per la ciutadania.

Som, en moltes ocasions, els primers a arribar a una emergència i pràcticament sempre la resolem de manera satisfactòria, una cosa que valora la ciutadania especialment.

Una de les grans preocupacions, a causa de la sequera i al canvi climàtic, són els incendis forestals. Des dels Bombers adverteixen que en els propers anys a Catalunya hi pot haver incendis extrems. Ens ho pot explicar?

Ens estem adaptant als canvis. Hem de tenir en compte que cada vegada hi ha més superfície de massa forestal, de la qual una gran part està abandonada. La sequera també és un altre dels factors, així com que cada vegada es produeixen condicions climàtiques més adverses. Això suposa un risc més gran de tenir més incendis i que aquests siguin més virulents.

«La ciutadania valora la capacitat de resolució de les emergències»

Quin és el pitjor moment que ha viscut en aquests últims quinze anys?

Sens dubte la mort dels cinc GRAF de Lleida en l’incendi d’Horta de Sant Joan el mes de juliol del 2009. Sempre els tindrem en la memòria. D’aquests últims anys, l’incendi forestal a Baldomar. Van ser quatre dies molt complexos.

Què li ha suposat exercir aquest càrrec durant aquests quinze anys i què li recomana al seu successor?

Una gran responsabilitat en tots els sentits. Al nou responsable li recomanaria tenir paciència i perseverança. També que mantingui la bona entesa amb la resta de cossos operatius com els Mossos d’Esquadra i els altres cossos policials, els Agents Rurals, el Sistema d’Emergències Mèdiques i Protecció Civil. És fonamental.

Què té previst fer a partir d’aquest juliol?

L’agenda no la tinc planificada. De moment, unes llargues vacances a l’estiu, al contrari d’aquests últims anys. Tanmateix, tinc clar que seguiré de prop tot el que faci referència als Bombers.