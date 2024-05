Presó per a l’home que en va apunyalar un altre al Barri Antic de Lleida

El jutge de guàrdia va decretar dilluns l’ingrés preventiu a presó sense fiança per a l’home que va ser detingut diumenge a la matinada com a presumpte autor de l’apunyalament d’un veí al Barri Antic de Lleida. El jutjat va acordar aquesta mesura després que ho sol·licités la Fiscalia en una causa que se segueix per una temptativa d’homicidi.

Val a recordar que la víctima va ser atacada a la part dreta de l’abdomen a prop del fetge, fet que li va provocar una hemorràgia i va haver de ser intervinguda d’urgència a l’hospital Arnau de Vilanova, on va ser evacuada pel Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).

Els Mossos d’Esquadra van ser alertats a les 0.52 hores de diumenge d’una baralla entre dos grups de persones a la plaça Josep Solans i que una d’elles havia resultat ferida per una punyalada. Paral·lelament, els agents van detenir a la zona el presumpte autor, que encara portava el ganivet. La investigació per aclarir els fets continua oberta. Per la seua part, veïns del Barri Antic van afirmar que en diversos pisos de blocs d’aquesta plaça resideixen persones conflictives i incíviques