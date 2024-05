Bicis i un patinet a disposició de professors i personal de la UdL

La Universitat de Lleida (UdL) disposa des de fa temps de vuit bicicletes i un patinet a disposició dels professors i el personal d’administració i serveis perquè puguin utilitzar-los en desplaçaments entre campus per qüestions laborals. L’objectiu és fomentar la mobilitat sostenible.

El vicerector d’Infraestructures de la UdL, Narciso Pastor, va detallar que hi ha dos bicicletes a cada campus i també un patinet al de Cappont. Va destacar que precisament on més s’utilitzen aquests vehicles és al campus de Cappont i al d’Agrònoms. No obstant, va indicar que no porten un registre del nombre de desplaçaments efectuats i va apuntar que el servei el gestionen les mateixes consergeries dels centres. Va dir que hi va haver un altre patinet al Rectorat, però que actualment es troba fora de servei.

El préstec d’aquests vehicles va acompanyat de les mesures de seguretat pertinents: casc i armilla reflectora i també una cadena en el cas de les bicis. Les bicicletes i el patinet s’hauran de retornar com a màxim a les 9.30 hores de l’endemà al mateix campus. A més, els usuaris s’han de comprometre a custodiar els vehicles i a fer un bon ús d’aquests, així com a respectar a tota hora les normes de circulació.Així mateix, el vicerector va recordar que la UdL va oferir anys enrere un programa de cessió de bicicletes per a l’alumnat, que era utilitzat bàsicament per estudiants Erasmus. Va matisar que es va deixar de prestar durant la pandèmia i ja no s’ha recuperat “perquè no hi ha hagut demanda”.