Veïns del barri de Pardinyes de Lleida demanen que tanqui un pub pel soroll que genera

Diversos veïns del número 58 del carrer Comtes d’Urgell i del 46 del carrer Girona, a Pardinyes, que el febrer passat van alçar la veu per denunciar els problemes de soroll que causa el bar musical que tenen als baixos de les seues cases, asseguren que “seguim igual o pitjor, no han afluixat gens el volum de la música”. Els afectats expliquen que la Paeria va contactar amb la seua gestoria l’endemà de la denúncia en aquest diari i que “van prometre solucionar el problema aviat”.

El veí d’un primer del bloc de Comtes d’Urgell, el més afectat, explica que la Paeria es va posar en contacte amb ell i va encarregar una sonometria a casa seua fa aproximadament un mes per constatar si el bar excedia el màxim de decibels. “Per la raó que sigui, la música s’escoltava més baixa just el dia que van fer la prova i el test va donar negatiu”, relata.

Així mateix, els veïns expliquen que un enginyer municipal va fer una inspecció al bar i va veure que algunes parets no estaven ben insonoritzades, per la qual cosa va donar temps als propietaris per aïllar-lo correctament fins dimecres vinent 5 de juny, quan es faria una prova d’insonorització al local. “El bar hauria d’estar precintat mentre no s’aclareixi si està ben insonoritzat, el soroll que arriba a les cases dels pisos més baixos no és normal”, lamenten els afectats.

El nom del pub és Tropikal des de l’últim canvi de propietat, el 2021. Tanmateix, l’endemà de publicar la denúncia (al febrer) els gerents van tapar el nom amb pintura negra i van cobrir el cartell superior amb un altre, justament idèntic al del bar Lux del carrer Sans i Ribes que la Paeria va ordenar tancar el març del 2023 perquè no tenia la llicència de bar musical, arran d’una denúncia de veïns també pel soroll que generava. “Ha passat per diferents propietaris durant els últims 25 anys i sempre hem tingut problemes de soroll, però ara més que mai”, asseguren els veïns.

D’altra banda, veïns del carrer Girona expliquen que un lampista ha constatat que una fuita d’aigua en aquest mateix pub és la causant de goteres al pàrquing subterrani. “Hi ha bassals de més de tres metres de diàmetre”, afirmen.