Declara que un home la va violar després d'agredir-la i amenaçar-la amb una navalla

L’Audiència de Lleida va jutjar ahir un home acusat de violar una dona que exercia la prostitució al Barri Antic la nit del 9 de desembre del 2020 i que s’enfronta a una petició de nou anys de presó. La denunciant, que va declarar per videoconferència ja que actualment resideix a Alemanya i amb un traductor d’anglès, va afirmar que l’acusat la va seguir, la va fer entrar en una habitació d’un edifici i allà, després de pegar-li, amenaçar-la posant-li una navalla al coll i trencar-li el mòbil, la va obligar a mantenir relacions. També va relatar que, dos dies després, es va trobar el suposat agressor al carrer i li va poder fer unes fotografies, tot i que aquest la va amenaçar de mort, va dir. La dona va acudir als Mossos i el va denunciar. En canvi, l’acusat va explicar que el sexe va ser consentit i va negar que l’agredís i amenacés. El Ministeri Públic va sol·licitar, per un delicte d’agressió sexual, una condemna de nou anys de presó i set de llibertat vigilada i una indemnització de 7.000 € per a la denunciant, mentre que la defensa va demanar l’absolució per falta de proves.