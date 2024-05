Paralitzen el trasllat d'una part de Salut Mental del Santa Maria

detail.info.publicated Marc Carbonell Lleida detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El departament de Salut ha paralitzat provisionalment l’ampliació i trasllat de part de la unitat de Salut Mental infantil i juvenil de l’hospital Santa Maria fins que no es creï una comissió d’experts que faci una proposta de reorganització, segons expliquen els sindicats CCOO i Metges de Catalunya, que havien convocat una caminada reivindicativa per ahir que finalment es va anul·lar arran de la decisió de Salut. El departament, per la seua part, es va limitar a assenyalar que “es treballarà amb els professionals per buscar la millor solució”.

Salut va anunciar la setmana passada que havia planificat l’augment de 14 places a la unitat que s’afegirien a les 12 que actualment hi ha al Santa Maria. El pla del departament era organitzar l’hospitalització dels pacients segons la seua tipologia i complexitat, de manera que l’hospital Sant Joan de Déu Terres de Lleida assumiria quatre llits del Santa Maria per acollir els menys greus (postaguts i intermedis).L’anunci va causar un gran enrenou entre els professionals de la unitat, inclosos el responsable de la unitat i el cap del servei, que rebutgen el que consideren una “privatització i externalització” del servei. Salut, per la seua part, recorda que Sant Joan de Déu forma part del sistema sanitari públic (SISCAT), de la mateixa forma que el Santa Maria.El sindicat Metges de Catalunya es va mostrar “molt satisfet” perquè “davant les pressions dels professionals del centre per intentar mantenir els recursos assistencials actuals, s’ha aconseguit parar els canvis previstos”. El psiquiatre Enrique Díaz, delegat del sindicat al Santa Maria, i la portaveu de CCOO Helena Motos van assegurar que “estarem molt pendents d’aquesta comissió” per assegurar que els canvis tinguin en compte tant la visió dels professionals del centre com dels usuaris i les seues famílies.Els sindicats afirmen que la primera intenció de Salut era “eliminar” els dotze llits d’aguts del Santa Maria, però “després de les pressions del personal” va voler reduir-los a 8.