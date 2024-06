La rotonda del cementiri de Lleida, tallada aquest dijous

La Paeria treballarà de dijous a divendres a la nit en la millora del paviment de la rotonda de davant del cementiri, a la cruïlla de les carreteres LL-11 i N-240. Les obres començaran a les 20:00 hores, quan es restringirà la circulació a un sol carril, i a partir de les 22:00 es tallarà el pas.

Els vehicles que circulin per la LL-11 en direcció a Barcelona es desviaran pel carrer Almeria i els que vagin per aquesta carretera cap a Lleida i també des de Magraners hauran d'anar per l'avinguda Indústria. Des d´aquesta via no es podrà accedir a la rotonda. Els vehicles pesants han de fer servir la C-13/LL-12. La previsió és que els treballs acabin divendres a les 7.30.