La Paeria sanciona Orvepard per presentar certificats fraudulents

L’ajuntament ha sancionat amb 1.001 euros l’Organització de Veïns de Pardinyes (Orvepard) per una infracció administrativa greu al no instal·lar els limitadors de so adequats a les festes del barri de l’estiu passat i per presentar un certificat d’instal·lació i muntatge de les instal·lacions no permanents desmuntables que és “una còpia del del 2022, editant la data del certificat i la data de la imatge de la signatura electrònica”. Així ho constata un informe municipal al qual ha tingut accés aquest diari i que assenyala que aquesta infracció pot comportar una sanció d’entre 1.001 euros i 10.000, per la qual cosa a Orvepard li han aplicat l’import mínim.

El certificat de muntatge de les instal·lacions estava firmat per un enginyer tècnic industrial i Orvepard era responsable de comptar amb l’informe abans de l’inici de les festes, juntament amb els certificats sobre la instal·lació i regulació dels equips limitadors de so i de les cabines dels serveis higiènics. Sobre aquests, un informe tècnic del consistori certifica que cap dels limitadors de so que es van instal·lar als altaveus que es van utilitzar a les festes no són del model que preveia l’estudi d’impacte acústic aprovat, ni reuneixen unes característiques similars. Per tot plegat, el consistori ha decidit imposar aquesta sanció a Orvepard, al ser l’entitat responsable tant de presentar la documentació necessària per a les festes del barri com per a vetllar pel seu correcte funcionament i no sobrepassar els límits d’impacte acústic que fixa la normativa per a esdeveniments d’aquest tipus.

El president d’Orvepard, Joan Torné, va dir ahir que l’entitat ja és coneixedora d’aquesta sanció i va avançar que presentaran un recurs. “Primer ens van dir que no hi havia cap problema i que les sonometries estaven bé, però ara es veu que no, però les festes de l’estiu passat van funcionar bé i sense problemes”, va dir. Sobre els certificats, va afirmar que “nosaltres no els elaborem, sempre contractem aquests serveis a un tercer que aporta aquests documents a l’ajuntament perquè els validi, ni els vam veure ni hi vam tenir res a veure, però al final hem acabat sent la part afectada del cas”. La Plataforma per unes Festes Cíviques a Pardinyes va ser l’entitat que va sol·licitar a la Paeria la inspecció d’aquests expedients i va alertar posteriorment que hi havia indicis de frau. Afirmen que l’enginyer que va avalar els informes el 2022 els va assegurar que ell no ho va fer l’any passat.

Rates a l’avinguda Pearson i núvols de mosquits a la zona esportiva

L’associació de veïns ha denunciat la presència de rates en diversos punts de Pardinyes. “Les últimes s’han vist a l’avinguda Pearson, però ens arriben queixes d’albirar-les en diferents carrers, són per tot arreu del barri”, va lamentar el seu president, Joan Torné. També va advertir dels núvols de mosquits que hi ha a la zona esportiva del barri, a prop de la Mitjana. L’associació veïnal del Noguerola també va denunciar la presència de rates a la zona verda del carrer del Riu, i van instar la Paeria perquè prengui mesures contra els rosegadors.